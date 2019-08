Carla Suárez rechaza la sanción del US Open por bajo rendimiento y anuncia que apelará

MADRID, 30 (EUROPA PRESS

La jugadora española Carla Suárez se ha mostrado contrariada por la sanción de 40.000 dólares que le ha impuesto el US Open por "bajo rendimiento" durante su partido ante la húngara Timea Babos, donde abandonó por lesión, y ha anunciado que apelará el castigo porque ella siempre se ha guiado por "el juego limpio y el esfuerzo pleno".

"Las molestias que han forzado mi retirada en Nueva York son las mismas que llevo tratando desde hace meses para mantener un nivel alto en los torneos (...) Estas molestias de espalda también las he tenido en las últimas ediciones Roland Garros y Wimbledon, los dos últimos torneos del Grand Slam, donde he ganado varios partidos a pesar de los problemas físicos mencionados", explicó Suárez en un comunicado.

La canaria, que se retiró tras perder el primer set contra Babos, recordó que lleva "15 años en el circuito profesional" en los que "jamás" ha abordado el deporte "desde una perspectiva que no sea la del respeto a la competición, el juego limpio y el esfuerzo pleno".

"Siempre que salto a una pista, lo hago desde el convencimiento de que puedo completar y ganar el partido que me dispongo a jugar. Esa era mi convicción antes de competir este martes en Nueva York. Antes de una gira americana que he tratado de preparar a conciencia junto a mi equipo, llevaba más de cinco años sin tener una retirada en el circuito. Durante toda mi carrera deportiva he disputado más de 800 partidos individuales y me sobran dedos en las manos para contar aquellos partidos que he debido interrumpir por lesión", subrayó.

En este sentido, Suárez reclamó que "los conceptos de 'bajo rendimiento' o 'falta de esfuerzo'" que han motivado la sanción impuesta por el US Open no le "parecen justos con todo lo demostrado en estos años" a lo largo de su carrera deportiva.

"Junto a mi equipo, nos encontramos en un proceso activo de apelación ante una sanción que consideramos no acorde a los valores que siempre he tratado de representar. Entendemos que el Comité de Grand Slam está haciendo una interpretación errónea de este caso y vamos a ejercer nuestro derecho de apelación en los próximos días. Soy una firme defensora del juego limpio. La existencia de esta norma para proteger la integridad en la competición me parece uno de los pilares de nuestro reglamento", argumentó.