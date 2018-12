Cardoso: "Hemos demostrado el equipo que queremos ser en el futuro"

El entrenador del Celta de Vigo, Miguel Cardoso, lamentó la derrota ante el FC Barcelona (2-0) en la decimoséptima jornada de Liga, pero rescató la reacción de sus jugadores tras un mal comienzo demostrando el equipo que quieren ser en el futuro.

"Al principio buscamos su portería muy rápido y eso nos costó recibir un gol pronto. La charla del descanso fue muy positiva porque volvimos al plan inicial y la segunda mitad fue completamente diferente", apunto el preparador portugués.

"Hoy, sin contar los primeros 20 minutos, hemos demostrado el equipo que queremos ser en el futuro", aseguró Cardoso. "Al principio no tuvimos ni la capacidad, ni la serenidad para demostrar el enfoque de nuestro juego. Sabíamos muy bien las cosas buenas del FC Barcelona y queríamos evitarlo, pero no fuimos capaces de ejecutar bien", reconoció.

"Ganar y perder balones fue un error claro, igual que jugar por el medio. Buscamos la portería rápido y perdimos muchos balones", incidió el técnico portugués, que no quiso pronunciarse sobre la actuación arbitral pese a dos jugadas polémica, una presunta mano de Lenglet y una falta a Maxi Gómez. "No voy a contestar. Es muy importante que me concentre en las cosas que puedo controlar", dijo.

Por último, en relación a Iago Aspas, que se marchó lesionado a los 53 minutos, explicó que lo deben "mirar". "Puede ser pequeño o puede ser grande. A ver en los próximos días", finalizó sobre el ariete de Moaña, pieza clave en el entramado olívico.