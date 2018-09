Canelo derrota a Golovkin a los puntos y se convierte en el nuevo monarca del peso medio

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ofreció una pelea reñida y superó por la vía de la decisión mayoritaria a Gennady Golovkin para arrebatarle los títulos del peso medio avalados por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial (CMB).

En una pelea pactada a 12 asaltos en el T-Mobile Arena, que se llenó con 21.965 espectadores, los jueces Dave Moretti y Steve Weisfeld puntuaron la pelea 115-113 para el mexicano, y Glenn Feldman apreció un empate 114-114.

Con su victoria Canelo Álvarez no sólo se llevó los dos títulos de campeón, sino que puso fin a la carrera invicta de Golovkin y dio por terminado su histórico reinado de las 160 libras, con una marca de 20 defensas, que comparte con Bernard Hopkins.

Esta revancha programada inicialmente para el 5 de mayo, fue cancelada cuando Canelo Álvarez falló dos test de drogas y dio positivo por clembuterol, sustancia que mejora el rendimiento, por lo que fue suspendido por seis meses por la Comisión Atlética del Estado de Nevada.

Alvarez, que deja sus números en 50-1-2, con 34 nocauts, de 28 años de edad, recuperó el título de peso mediano que había dejado vacante.

En el primer episodio ambos salieron a realizar un boxeo de estudio para conocer el alcance de sus guantes y el poder de puños, aunque Golovkin, que vio caer su marca a 38-1-1, con 34 nocáuts, de 36 años, mostró un mejor trabajo y ganó la ronda.

A partir del segundo asalto, Canelo intentó usar una nueva táctica de pelea que le dio buenos frutos, ya que conectó un gancho y un recto de derecha sólidos. Golovkin sorprendió a Álvarez con un uppercut en el cuarto asalto y continuó disparando castigos y manteniendo su distancia con poderosos jabs.

En el quinto Álvarez conectó un derechazo que dañó a Golovkin y trató de continuar el ataque, pero el europeo siguió manejando a la perfección el jab para mantener al mexicano a distancia. En las rondas intermedias este incrementó la presión contra Golovkin, quien sin ofrecer lo mejor de su boxeo, firmaba una pelea de retirada.

A principios del décimo asalto, Álvarez conectó una serie de golpes en la cabeza que obligaron a Golovkin a cubrirse y buscar una vía de escape.Tras recuperarse, Golovkin mandó a Alvarez a las cuerdas para castigarlo, pero el mexicano respondió a cada golpe que recibía, en uno de los intercambios más agresivos de la pelea, que puso de pie a los asistentes.

En el décimo primer asalto, Golovkin lastimó a Álvarez con un par de manos derechas, luego remató con gancho de izquierda que dejó fuera de balance al mexicano. Las calificaciones aparentemente estaban empatadas al inicio de la última ronda, en la que ambos lanzaron sus mejores golpes. De acuerdo a las estadísticas, Álvarez conectó 202 de 622 golpes (33 por ciento) y Golovkin conectó 234 de 879 (27 por ciento)

"La gente de mi esquina me dijo que presionara en el último episodio porque las puntuaciones estaban muy cerradas, y simplemente obedecí, eso fue lo que hice", dijo "Canelo" al terminar el combate. Agregó que sintió que Golovkin "estaba conectando algunos buenos golpes, pero eran muy pocos".

El mexicano indicó que esta vez no dejó dudas. "Si la gente quiere otra pelea, yo estoy listo para llevarla a cabo, pero por el momento voy a disfrutar de este valiosa victoria". "Es un triunfo para México en este día de la Independencia, así que en estos momentos sólo quiero disfrutar la victoria con toda mi gente. Después veremos qué ofertas de peleas se nos presentan", comentó.

El choque fue la revancha del combate que protagonizaron ambos púgiles en el 2017, cuando los jueces determinaron un empate que dejó decepcionados a los conocedores de boxeo, que habían visto ganar a Golovkin.

"No voy a decir quién ganó esta noche, porque la victoria le pertenece a Canelo según los jueces", admitió Golovkin, que no pudo mostrar su mejor pegada frente al nuevo campeón del peso mediano y se llevó una bolsa garantizada de 20 millones de dólares, por los 30 que recibió el nuevo campeón.

"Lo más importante es que fue una pelea muy buena y emocionante para los aficionados al boxeo", subrayó Golovkin, quien al concluir el combate tuvo que recibir asistencia médica para que le pusiesen ocho puntos de sutura en el corte de 5 centímetros que sufrió en el ojo derecho.

"No tengo ningún problema en enfrentarme de nuevo a Álvarez, pero siempre que se den las condiciones adecuadas para hacerlo", comentó Golovkin, quien no quiso entrar en detalles de cuáles eran las condiciones a las que se refería. "He demostrado en ambas peleas que siempre fui el campeón".

La pelea disputada en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada), dejó una asistencia oficial de 21.965 espectadores, entre los que se encontraban un gran número de famosos del mundo del deporte, del cine y de la música.

Como fueron el alero de Los Angeles Lakers, LeBron James, y el cantante mexicano Luis Miguel, pero también llegaron a presenciar la pelea otros personajes como Adrian González, Charles Barkley, Chuck Lidell, Daniel Jacobs, Dave Chapelle, George López,Triple H, Denzel Washington y Will Smith