Cancelan el Mundial de medio maratón por la situación del coronavirus en Yangzhou

El Mundial de medio maratón 2022, que debía disputarse el próximo 22 de noviembre en la ciudad china de Yangzhou, ha sido cancelado debido a la situación de la pandemia de coronavirus en la región, ha confirmado este martes World Athletics.

"Después de extensas conversaciones con el comité organizador local y la Asociación China de Atletismo, se acordó mutuamente que los Mundiales no se pueden realizar en Yangzhou este año", señaló la federación internacional, que anunció que la localidad china acogerá el Mundial de atletismo en ruta de 2027.

World Athletics Half Marathon Championships Yangzhou 22 has been cancelled and the city will instead host the World Athletics Road Running Championships in March 2027.