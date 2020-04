El Campeonato de Europa, cancelado por la crisis sanitaria

Los campeonatos de Europa de Atletismo, previstos inicialmente entre los próximos 25 y 30 de agosto en París, han sido suspendidos este jueves como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Su comité de organización y la Federación Francesa de Atletismo (FFA) indicaron que han tomado la decisión de manera conjunta, después de haber trabajado durante semanas en posibles alternativas para mantener la cita.

Las dos entidades apuntaron en un comunicado que la anulación "refleja la necesidad de anteponer la salud humana y la lucha contra la propagación del virus ante cualquier otra consideración", en un momento en que "los riesgos ligados a la pandemia están lejos de estar controlados".

El comité y la organización consideraron que no se reúnen las condiciones para poder organizar un acontecimiento de tal envergadura en el que se pueda garantizar la salud de los atletas, de los espectadores y de todas las personas acreditadas.

La opción de aplazar los campeonatos al año que viene no prosperó: "Los riesgos ligados a la pandemia hacen que el calendario de competiciones internacionales de 2021 sea más que incierto".

Para la organización, la incertidumbre también es de naturaleza económica, y en este contexto "particular" ni el comité ni la FFA desearon asumir los riesgos de los costes adicionales inherentes a un aplazamiento.





The Paris 2020 European Athletics Championships, scheduled to take place at the Charlety Stadium from 25-30 August, have been cancelled.



