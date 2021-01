El burkinés Hugues Fabrice Zango bate el récord del mundo de triple salto bajo techo

El atleta de Burkina Faso Hugues Fabrice Zango ha establecido este sábado un nuevo récord del mundo de triple salto bajo techo, de 18,07 metros, superando la anterior marca del francés Teddy Tamgho, curiosamente su actual entrenador, y se convierte en el primer hombre en pasar la barrera de los 18 metros 'indoor'.

