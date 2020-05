Bruno Hortelano: "El aplazamiento de Tokio me ha venido bien para atender mejor mis lesiones"

El atleta español Bruno Hortelano cree que el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021 le va a venir bien, no para mejorar sus tiempos sino principalmente "para atender mejor" las lesiones que ha sufrido en los últimos años y porque ya no tiene la urgencia de tener que estar "al cien por cien".

"No por las marcas, si me ha venido bien, o ha sido menos negativo, es para poder atender mejor mis lesiones de los últimos años. Tengo el cuerpo afectado y con más tiempo me va a permitir no tener tanta prisa y podré avanzar con más seguridad", señaló Hortelano en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.

El velocista recalcó que durante el confinamiento no pudo "hacer tanto trabajo físico". "Sólo he hecho un 10 por ciento del entrenamiento de esta época, pero ahora que no hay Juegos, ha dejado de ser tan urgente estar a ese cien por cien de nivel", advirtió.

Y antes de poder salir a entrenar al CAR de Sant Cugat, Hortelano ha entrenado "haciendo trabajo de fuerza general, con algún ejercicio aeróbico y haciendo saltos, que es donde generas potencia". "Estamos en pretemporada. Este es un poco el trabajo normal de septiembre u octubre, quitando las series más largas en pista, el resto es lo mismo", apuntó.

El campeón de Europa de 200 metros en 2016 reconoció que ha aumentado su "peso muscular", pero no "en calidad muscular" porque no ha podido hacer "velocidad". "Ese incremento produce hipertrofia y estoy como un poco más hinchado de lo normal, pero no viene mal porque ahora empezará a endurecer ese volumen y se volverá más fino y más para lo que quiero, que es correr rápido en línea recta", subrayó.

Todo destinado a intentar pelear por una medalla en Tokio. "He soñado con eso, si no sueño es difícil que vaya a ocurrir", confesó, admitiendo que su objetivo "en cuanto a posibilidad" de subir al podio será el 200. "Es lo que he escogido para dedicarme en este año y poco", aseguró.

Además, en cuanto al coronavirus, el atleta español apuntó que "todos los países están invirtiendo mucho dinero en generar vacunas" y que, en su caso, tiene a su padre trabajando en Kazajistán para "diseñar un test para detectarlo bien".