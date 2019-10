Bosz (Leverkusen): "Hemos jugado de tú a tú contra el Atlético, hemos merecido más"

El entrenador del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, lamentó no haber obtenido al menos un punto en su visita al Wanda Metropolitano, en la tercera jornada de la fase de grupos de la 'Champions', y aseguró que jugaron de "tú a tú" contra el Atlético, motivo por el que cree que merecieron "más" tras el 1-0 de Morata.

"Estoy decepcionado con el partido, nos merecíamos más. Hemos concedido pocas oportunidades al Atlético, pero nosotros hemos fallado en el último pase. Además tampoco hemos concluido bien las jugadas, pero insisto, según ha jugado mi equipo creo que hemos merecido más", indicó Bosz en rueda de prensa.

"No estoy conforme con esto, está claro, porque queríamos llegar a los octavos de final cuando empezamos. Nuestro objetivo también es ganar a equipos como la Juventus o el Atlético de Madrid. Hoy no ha podido ser, pero esperaba un resultado mejor. Seguiremos luchando hasta el final y cuando no haya posibilidades empezaremos a pensar en la Europa League", dijo.

"Todavía hay nueve puntos en juego y -lo mejor de todo- es que hemos demostrado que podemos hablar de tú a tú -incluso a domicilio- a equipos como el Atlético. Todavía no está todo perdido", añadió el técnico del Bayer, que no quiso hablar de sistemas porque sus dos alternativas "son muy parecidas".

"Hemos buscado la profundidad por las bandas, pero hay veces que no puede ser. Aún así hemos visto un equipo muy compacto. Le hemos dejado poco espacio al Atlético y lo hemos hecho de manera ordenada", finalizó Bosz ante los medios.