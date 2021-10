Boicot femenino en el campeonato de España de pádel por "falta de respeto e igualdad"

Algunas jugadoras participantes en el campeonato de España de pádel, entre las que se encuentran Gemma Triay, Alejandra Salazar, Patty Llaguno, Lucia Sainz, Delfi Brea y Nuria Rodríguez, han decidido no participar por "falta de respeto e igualdad", en el torneo que se disputará en el WiZink Center de Madrid del 24 al 31 de este mes.



En un comunicado firmado por las jugadoras citadas informa que han tenido "conocimiento de que a determinados jugadores de pádel se les ha ofrecido una retribución económica por su participación en el citado campeonato, que no está incluida en la dotación económica oficial del campeonato, retribución que no ha sido ofrecida ni propuesta a las jugadoras participantes en la competición".



La Federación Española de Pádel "ha manifestado su desconocimiento de estos hechos, indicando que ha delegado en una empresa privada la organización del campeonato, y que en su caso es dicha empresa la que ha realizado dicha práctica reprobable".



Estas jugadoras consideran que "este modo de actuar supone incurrir en prácticas que faltan al respeto y consideración de las jugadoras de pádel y son contrarias al principio de igualdad, han decidido no participar en la reseñada competición, lamentando que comportamientos ajenos a los valores y principios del deporte priven al pádel, a todos los que apoyan este deporte, y a los aficionados de su participación en este campeonato".