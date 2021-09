Biles: "Debería haber dejado la gimnasia mucho antes de Tokio"

La gimnasta estadounidense Simone Biles ha asegurado que "debería haber dejado la gimnasia mucho antes" de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde tuvo que renunciar a varias competiciones por su salud mental, aunque ha añadido que "no cambiaría nada" de lo que ocurrió este verano porque le ha servido para aprender mucho sobre sí misma.

"Si miras todo lo que he pasado durante los últimos siete años, nunca debería haber formado parte de otro equipo olímpico. Debería haberlo dejado mucho antes de Tokio, cuando Larry Nassar (el médico de la federación estadounidense condenado a cadena perpetua por abusos sexuales) estuvo en los medios de comunicación durante dos años. Fue demasiado", reconoció Biles en declaraciones a la revista New York que recoge Europa Press.

Sin embargo, la gimnasta "no iba a dejar" que Nassar acabara con una carrera "por lo que había trabajado desde que tenía 6 años". "No iba a dejar que me quitara esa alegría. Así que lo superé todo el tiempo que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron", rememoró.

En cualquier caso, Biles aclaró que no se arrepiente de haber competido en los Juegos de Tokio, donde ganó una medalla de bronce en la barra de equilibrio. "No cambiaría nada porque todo sucede por una razón. Y aprendí mucho sobre mí misma: coraje, resiliencia, cómo decir que no y a hablar por mí misma", rememoró.