El Bayern respalda a Kovac tras los malos resultados y acusa a la prensa de difundir noticias "escandalosas"

MÚNICH (ALEMANIA), 19 (Reuters/EP)

Los máximos dirigentes del Bayern Múnich han dado su apoyo al entrenador Niko Kovac y a sus jugadores a pesar de una racha de cuatro partidos sin victorias en todas las competiciones, acusando a los medios de comunicación de difundir noticias "irrespetuosas".

El campeón de la Bundesliga, que ha ganado los últimos seis títulos domésticos pero está sexto en la tabla esta temporada, visitará al Wolfsburgo el sábado sabiendo que cualquier resultado que no sea una victoria profundizará la crisis.

Sin embargo, el presidente del club, Uli Hoeness, y el presidente ejecutivo, Karl-Heinz Rummenigge, acusaron a los medios de comunicación de publicar noticias "escandalosas, irrespetuosas y polémicas" y les advirtieron de posibles acciones legales.

"Cuando leo sobre Manuel Neuer, simplemente no tengo palabras. Me gustaría recordarles que Manuel fue portero mundial del año cuatro veces", dijo Rummenigge a los periodistas. "Lo mismo ocurre con Jerome Boateng y Mats Hummels", añadió.

En una inesperada rueda de prensa, los mandatarios del club advirtieron a los periodistas que podrían recibir un "correo de nuestro abogado" por cualquier informe falso o inexacto.

"No sé si hay leyes especiales para los medios, pero no aceptaremos este tipo de informes por más tiempo", dijo Rummenigge. "Hoy es un día importante, ya que les informamos que ya no toleraremos estos informes despectivos y burlones. Protegeremos a nuestro entrenador, a los jugadores y al club. Es escandaloso, irrespetuoso y polémico", prosiguió.

Kovac dijo el viernes que todo lo que el Bayern necesita es un poco de suerte para cambiar las cosas. "No todo es tan sombrío como se presenta y también dije después de nuestro buen comienzo de temporada que no todo era esperanzador", dijo Kovac, que está en su primera campaña en el Bayern. "Cambiar todo ahora solo sería por cambiar y eso nunca funciona (...) Tienes que apegarte a tu plan", concluyó.