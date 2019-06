Bartomeu critica los clubes-estado: "No es justo el uso de recursos que no provienen del fútbol"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró que "no es justo" la utilización de "recursos que no provienen del fútbol" por parte de los clubes que son financiados por estados, defendiendo de esta manera el modelo del club culé, obligado a la "creatividad" y a "no perder la ambición" para seguir adelante entre estos gigantes.

"No me cansaré de insistir ante la FIFA y la UEFA que deben exigir el cumplimiento de las normas para que todos podamos competir en las mismas condiciones. No es justo el uso de recursos que no provienen de la industria del fútbol", dijo Bartomeu en la VI edición de los Diálogos Académicos Ernest Lluch de Economía y Fútbol, organizados por la Fundación Ernest Lluch y el FC Barcelona.

La sesión, celebrada en el Auditorio 1899, fue espacio para hablar sobre cómo conjugar la libertad de mercado, la competencia en la búsqueda de talento, con la singularidad en la propiedad de los clubes, o, por ejemplo, el impacto que provoca la llegada a los clubes de grandes capitales ligados a estados, fortunas privadas o fondos de inversión.

En este sentido, el presidente culé fue crítico con dichos clubes, a los cuales no debería permitirse superar el 'Fair Play' financiero. "La estructura de propiedad y el modelo de gobernanza tienen mucho que ver con la economía. Esta no es sólo una cuestión política, de modelos más o menos democráticos en la gestión de una entidad deportiva, sino de cómo afecta la titularidad de los clubes en su cuenta de resultados", añadió.

"El Barça es el club deportivo que más factura en el mundo. Y todos sus ingresos provienen de la industria del deporte. Pero competir con estos clubes es un reto que nos exige muchos esfuerzos para ser sostenibles y también nos obliga a ser creativos y ambiciosos", sentenció Bartomeu en su intervención.

En los 'Diálogos' también participaron los directivos del Barça Maria Teixidor, Enrique Tombas y Xavier Vilajoana, la delegada de cultura de la Junta Directiva, Teresa Basilio, y Òscar Grau, CEO del FC Barcelona, entre otros ejecutivos de la entidad culé. Representando a la Fundación Ernest Lluch han participado su presidente, Joan Majó; los vicepresidentes Enric Lluch y Josep Maria Carreras y su director, Ferriol Sòria.