Bale es "muy feliz en Madrid" y "no quiere volver a la Premier"

El agente de Gareth Bale, Jonathan Barnett, aseguró este jueves que el jugador galés es "muy feliz en Madrid" y no tiene pensado dejar el club blanco para regresar a la Premier League, algo que "no quiere" aunque considere "increíble" la posibilidad de regresar a la liga que le vio nacer como futbolista de élite.

"Está muy feliz en Madrid, no quiere hacer eso ahora mismo", dijo Barnett al ser preguntado por una posible vuelta a la Premier. "Tiene un estilo de vida muy agradable. No veo por qué no va a terminar su carrera en el Madrid", añadió en declaraciones a la radio de la BBC.

"Ha ganado casi todo a nivel internacional, excepto el Mundial porque juega para Gales. Pero ha ganado todo lo demás, regresar y jugar en la Premier sería increíble, algo muy importante", espetó Barnett, que no cerró la puerta del todo a una posible vuelta con esta afirmación.

En cualquier caso, el agente del jugador del Real Madrid dejó clara la "felicidad" de su representado en la capital de España e incluso agregó que Bale "no necesita nada más a nivel económico". El de Cardiff finaliza contrato con la entidad blanca el 30 de junio de 2022.

Desde que su entrenador Zinédine Zidane asegurase en pretemporada que "si Bale se va mañana, mejor", el futuro del jugador ha estado relacionado con la Liga china e incluso con el Tottenham, el club de donde procedía cuando fue fichado por el Real Madrid en el verano de 2013.