Bale: "Me emociona un poco más jugar con Gales que con el Real Madrid"

El delantero del Real Madrid Gareth Bale ha reconocido que le genera "un poco más de emoción" jugar con Gales que con el conjunto blanco, sobre todo porque en la selección se siente "más cómodo" al poder hablar su "propio idioma", y ha explicado que si esta semana hubiese habido partido de LaLiga Santander habría "estado en forma" para jugar.

"Con Gales, hablo mi propio idioma y me siento más cómodo. Absolutamente, tengo un poco más de emoción jugando para Gales. Llevo con la mayoría de los jugadores, especialmente con los mayores, desde que estábamos en la categoría Sub-17. Es como jugar con tus amigos en el parque un domingo", reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro ante Azerbaiyán.

A pesar de sentirse más a gusto con Gales que con el conjunto blanco, el extremo madridista recalcó que eso "no cambia" lo que da "en el campo". "Siempre doy el 100% donde sea que esté, y eso es lo que siempre me esfuerzo por hacer", apuntó.

Sin embargo, resta importancia a las críticas que aparecen en la prensa española. "He escuchado algunas historias pero realmente no me entero. Mis amigos me envían algunas fotos divertidas o lo que sea que escriban", manifestó. "Me parece gracioso, especialmente algunas fotos y cosas que me envían mis amigos. En uno decía 'triple bogey', y nunca he hecho un 'triple bogey'. ¡Al menos dame un albatros! ¡Es gracioso!", bromeó sobre las informaciones relacionadas con su afición por el golf.

Sobre su lesión, aseguró que trató de volver a su mejor estado de forma "lo más rápido" posible. "Si hubiera habido partido del Real Madrid esta semana, habría estado en forma y entrenado para jugar. Tal vez a ellos -medios de comunicación españoles- no les parezca muy bien, pero es solo una coincidencia que llegue el parón por selecciones esta semana y haya regresado a un entrenamiento completo", expuso.

"Si estoy en forma, no importa dónde esté, voy a intentar jugar, ya sea para Gales o para el Madrid. Es obvio: si estoy en condiciones de jugar, voy darlo todo", dijo. "Hay dos grandes partidos y no estoy seguro de si jugaré los dos 90 minutos completos, pero haré todo lo posible para jugar tanto como pueda", finalizó.