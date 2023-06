AV.- Tenis/Roland Garros.- Djokovic gana su tercer Roland Garros y supera en 'grandes' a Rafa Nadal

El serbio derrota en tres sets a Casper Ruud y firma un momento histórico en París con su 23º 'Grand Slam'

El tenista serbio Novak Djokovic se impuso (7-6(1), 6-3, 7-5) al noruego Casper Ruud este domingo para conquistar por tercera vez Roland Garros, en una carrera que convierte en histórica con su 23º 'Grand Slam', uno más que el español Rafa Nadal.

'Nole' mantuvo un alto nivel para hacerse con el título por la vía rápida, a pesar de empezar perdiendo su saque en el primer set. Ruud, en su tercera final de un 'grande' y segunda seguida en París tampoco pudo estrenarse pero vendió cara su piel hasta que cedió ante el nuevo número uno del mundo.

Djokovic, campeón de Australia en enero, desbanca otra vez al español Carlos Alcaraz, a quien eliminó en semifinales, en lo más alto del ranking y rubrica su asalto al olimpo en 2023. El de Belgrado deja atrás a Nadal, ausente por lesión, en la carrera de los 'Grand Slam' que ha mantenido históricamente con el balear (22) y con el suizo Roger Federer (20).

'Nole' manda por primera vez en el 'Big Three', estirando también su récord histórico de semanas en el número uno, y lo celebró tirado en la tierra para sacar poco a poco la euforia de un camino con todo tipo de avatares. El serbio ganó confianza al apuntarse un primer set discreto y en el segundo no dio opción. Ruud aguantó en el tercero, pero la concentración de su prestigioso rival no bajó. Djokovic ató su victoria con la autoridad de una era, con tres títulos ya en cada uno de los 'Grand Slams'.