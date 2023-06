AV.- Fútbol.- Monchi: "No me quería ir, me voy por respeto al Sevilla y no me voy por dinero"

"Si no soy Monchi al cien por cien, prefiero no estar"

El exdirector general deportivo del Sevilla FC, Ramón 'Monchi' Rodríguez Verdejo, aseguró en su despedida --la segunda-- que no quería irse, que se marcha por "respeto" al club y que la razón de irse al Aston Villa de la Premier League no es por dinero, y añadió que remarca estas tres premisas para defender su "imagen".

"Esto es para defender la imagen de Monchi. No me he querido ir del Sevilla, me voy por respeto al Sevilla y no me voy por dinero. Aquí hay gente que me conoce perfectamente, en la vida lo último que me mueve es el dinero. Esto es lo que quería contar", señaló en su despedida en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Además, aseguró que preferiría que este acto fuera irreal. "Ojalá esto fuera una pesadilla o estuviera aquí presentando a un jugador. Pero sigo pensando que esto es una pesadilla y que alguien va a venir a pellizcarme y a decirme que no es real, que no me estoy yendo del Sevilla. Pero desgraciadamente sabemos que no es una pesadilla, que es una realidad. Que estoy aquí para irme, para despedirme", lamentó.

"Soy un director deportivo al uso. Que en mayo de 2000 se ido formando según venían los acontecimientos. Si no soy Monchi, no creo que aporte lo que quiero aportar. En mi caso, si no lo soy al 100%, prefiero no estar", apuntó.