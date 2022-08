Australia acoge a Kimia Yousofi, portadora de la bandera de Afganistán en los Juegos de Tokio

Australia dio asilo a la velocista olímpica Kimia Yousofi, portadora de la bandera de Afganistán en los Juegos Olímpicos de Tokio, junto a otra treintena de personas en riesgo por su apoyo al derecho de las mujeres en ese país, informaron este miércoles fuentes oficiales.

"En esencia, estoy empezando una nueva vida aquí. Voy a entrenar muy duro y sería muy emocionante ir a París, definitivamente voy a competir", dijo Yousufi, quien llegó a Australia junto a su madre y uno de sus tres hermanos, en un comunicado publicado hoy por el Comité Olímpico Australiano (COA, siglas en inglés).

Five Afghan families with ties to the Olympic movement have been successfully relocated to Australia following a 12-month long project conducted by the AOC to bring them to safety.



