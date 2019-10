Atletismo/Mundial.- Kevin López y Jesús Gómez, sin final en 1.500m y Fernando Carro, undécimo en 3.000 obstáculos

Los atletas españoles Kevin López y Jesús Gómez se han quedado fuera de la final de los 1.500 metros del Mundial de atletismo, que se está disputando en Doha (Catar), después de finalizar con la décima y decimotercera posición en las semifinales celebradas este viernes, mientras que Fernando Carro estuvo muy lejos de las medallas en la final del 3.000 obstáculos.

El sevillano, un habitual de los 800 metros, afrontó su primer Mundial en la distancia reina del mediofondo y ha logrado ofrecer un gran nivel. Sin embargo, su buena estrategia de carrera no fue suficiente para terminar entre los cinco primeros o pelear alguna plaza por tiempos.

Kevin, de 29 años, lideró la prueba junto al polaco Marcin Lewandowski y el keniano Ronald Kwemoi, pero en la última curva fue sobrepasado por buena parte de sus rivales. El atleta andaluz paró el reloj en 3:37:56, pero realizó una valoración positiva de su actuación en el 'milqui', donde estableció su segunda mejora marca de siempre.

"He notado el cansancio de ayer, aun así me he encontrado bien, pero todavía tengo muchos puntos por trabajar en el 1.500. Uno de ellos es aguantar dos carreras seguidas con estes cambios de ritmo. El trabajo que me falta es cuestión de tiempo. Lo mejor es que me voy de aquí sabiendo lo que tengo que mejorar. Creo que ha sido un buen test para Tokio", dijo Kevin López en declaraciones a Teledeporte.

Por su parte, Jesús Gómez finalizó decimotercero, el último de su serie, tras desinflarse en la última vuelta. El burgalés concluyó la prueba con un tiempo de 3:40:29. "He pagado la carrera del jueves, me he visto sin piernas, no tenía fuerzas para el cambio final. Se me han ido y he llegado a meta como buenamente he podido", indicó.

CARRO, UNDÉCIMO Y SEGUNDA MEJOR MARCA DE SU CARRERA

El madrileño Fernando Carro comenzó la final de los 3.000 metros obstáculos con posición delantera pese al ritmo infernal de la prueba. Los primeros mil metros se realizaron en 2.39 y a partir de ahí se realizó el primer corte importante. El corredor capitaliano aguantó a duras penas el gran tirón de etíopes y kenianos.

A falta de dos vueltas, Carro no pudo seguir el paso de sus competidores, pero logró terminar en undécima posición y -sobre todo- firmar la segunda mejor marca de su carrera en esta distancia (8:12:31). "Me sabe a poco porque venía con más expectativas, pero esto es atletismo y aquí hemos visto que el trabajo de equipo es fundamental. No sólo en el ciclismo, se han dado relevos y no han frenado en ningún momento", dijo.

"Tenía claro que iba a ir atrás y que iba a pelear por entrar entre los seis primeros, pero viendo que no aflojaban me he llevado una gran sorpresa", añadió Carro tras disputar su primera final mundialista. El oro fue para el keniano Conseslus Kipruto (8:01:35), la plata para el etíope Lamecha Girma y el bronce para el marroquí Soufiane El Bakkali.