Atletismo.- La Zurich Marató Barcelona y la eDreams Mitja Marató Barcelona 2024 ya tienen fecha

La Zurich Marató Barcelona y la eDreams Mitja Marató Barcelona ya tienen nuevas fechas para 2024, el 10 de marzo y 11 de febrero respectivamente, así como la fecha de inscripción, que será compartida y empezará el 1 de junio de este año.

La organización de las dos carreras más internacionales de Barcelona anunciaron este jueves que la 34ª Mitja Marató será el 11 de febrero y, un mes después, el 10 de marzo, será el turno de la edición número 45 de la Marató.

El objetivo de la organización para 2024 seguirá siendo el de "mejorar año tras año". La eDreams Mitja Marató Barcelona 2024, el reto es llegar a las 25.000 inscripciones el próximo año, habiendo agotado los 21.000 dorsales disponibles este 2023, y la Zurich Marató Barcelona 2024 quiere superar los 15.000 participantes de la pasada edición.

Para 2024, ambas carreras estrenan nuevos lemas, con la intención de "consolidar la ciudad como la pieza clave". El medio maratón tendrá como lema 'FAST OR FUN, BUT RUN' ('rápida o divertida, pero córrela'). Y 'MAKE IT YOURS' ('hazla tuya') será el nuevo lema de la Zurich Marató Barcelona para 2024.