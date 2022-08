Asier Martínez, oro en los 110 metros vallas en los Europeos de Atletismo

El español Asier Martínez se proclamó en el Estadio Olímpico de Múnich campeón de Europa de 110 metros vallas con una marca de 13.14 segundos tras una carrera que se decidió por una milésima frente al francés Pascal Martinot-Lagarde.



El atleta navarro, de 22 años y recientemente medallista de bronce en el Mundial de Eugene (Estados Unidos), llegó directo a las semifinales exento de la ronda de clasificación por su condición de número uno del ránking europeo.



En la primera semifinal, Asier Martínez logró la victoria con un tiempo de 13.25, cinco centésimas menos que el francés Just Kwaou-Mathey. Tal fue su dominio en la carrera que en los últimos metros se permitió el lujo de mirar a su derecha y sonreir al corredor galo.

En la final, Asier Martínez, que tuvo un tiempo de reacción de 0.149, corrió por la calle cuatro y la rivalidad con Pascal Martinot-Lagarde llegó al punto que la carrera se decidió por una milésima, puesto que el tiempo de ambos fue de 13.14, siendo ese tiempo marca personal del español. El bronce fue para el también francés Just Kwaou Mathey.



Enrique Llopis no se quiso perder la fiesta de la final y, en la tercera semifinal, ganó la carrera parando el cronómetro en 13.30, haciendo su mejor marca personal y la tercera mejor de todos los participantes en Múnich.



Llopis no pudo pelear por las medallas. Al tocar una valla al comienzo de la carrera quedó relegado de los primeros puestos y acabó séptimo con 14.81.