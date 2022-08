Asier Martínez, campeón de Europa, en El Partidazo de COPE: "Increíble, nunca había ganado por una milésima"

Asier Martínez, nuevo campeón de Europa en los 110m vallas, atendió este miércoles la llamada de El Partidazo de COPE, apenas una hora después de haber conquistado la medalla de oro en una prueba en la que se impuso al francés Pascal Martinot-Lagarde por tan solo una milésima: "¡Nunca había ganado por una milésima, es increíble!".

Tuvieron que pasar varios segundos hasta que los jueces revisaron la 'foto-finish' para saber quién se llevaba el triunfo en la final de la prueba. "Las cámaras se fueron con el francés porque defendía título, y yo creía que el que había ganado era él. Luego han cambiado de plano, me han dado el título, y estaba a escasos metros de mi gente, así que contentísimo", le contó a Joseba Larrañaga.

Asier viene de ser bronce en los últimos Mundiales de atletismo, un palmarés que no había imaginado jamás: "Para nada. Esto no tiene precio han sido momentos duros y es el premio a todos esos momentos".

Su miopía no fue obstáculo para colgarse la medalla de campeón: "Me cuesta ver las vallas a esta hora de la noche, pero es una carrera muy mecánica, no es tan necesaria la vista. Es una carrera muy técnica, muy explosiva y se define en milésimas, como habéis visto".

Y cuando se le pregunta por un sueño para los Juegos Olímpicos de París en 2024, Asier rebaja la euforia: "Siempre he sido precavido. Creo que la clave es que podemos mejorar, factores que explorar y por ahora, a disfrutar de lo conseguido".