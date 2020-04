Asesinan a tiros a Isaiah Chapman, luchador de la MMA

Isaiah Chapman, un luchador de la promotora Bellator, murió el martes por la noche después de recibir varios disparos fuera de su casa, en Akron (Ohio). El periódico local, el Akron Beacon Journal, este miércoles, citando al teniente de la policía de Akron, Michael Miller, informó de que los agentes respondieron a una llamada de disparos a las 09:40 p.m. hora local.

Bellator is saddened by the news of Isaiah Chapman’s passing. Our deepest and most sincere condolences are with his family and friends during this difficult time.



Hit the link below to donate at gofundme.https://t.co/P23ztU6kd5 pic.twitter.com/OCrKpkcn5Y