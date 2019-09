La Asamblea Extraordinaria del Real Madrid aprueba la fusión por absorción del CD Tacón

Florentino Pérez confirma que la operación ha costado 300.000 euros y que este club era "la mejor opción"

La Asamblea General Extraordinaria de Socios Representantes del Real Madrid aprobó este domingo de forma mayoritaria la fusión por absorción del CD Tacón, por lo que este club, "la mejor opción" para entrar en el fútbol femenino para Florentino Pérez jugará la temporada que viene con el nombre del conjunto madridista.

Los 894 socios dieron el visto bueno a esta propuesta, anunciada por la Junta Directiva a finales del pasado mes de junio, con un total de 810 votos a favor, 44 en contra y 40 abstenciones.

El CD Tacón, recién ascendido a la Primera Iberdrola y que este sábado consiguió su primera victoria ante el Sporting Huelva (3-0), entrena y juega sus partidos de la competición en la Ciudad Real Madrid tras el "marco de colaboración transitoria" que firmaron ambas entidades en junio y ya tomará el nombre oficialmente del 13 veces campeón de Europa a partir del 1 de julio de 2020.

Florentino Pérez confirmó que esta operación le ha costado a la entidad 300.000 euros. "A partir de ahí, vamos a montar una estructura alrededor como en otras secciones y ustedes tendrán toda la información como con el baloncesto o la cantera", señaló el presidente madridista ante las intervenciones de varios socios que mostraron su crítica a esta fusión.

Además, ante las dudas de algunos de estos socios de por qué no se había optado por el Madrid CFF, el dirigente fue claro. "No conozco a ese otro club y no tengo ningún inconveniente en hablar con ellos, pero este es el que tiene las mejores condiciones para empezar de cero", zanjó. "Vamos a invertir, claro, y lo van a saber, no quiero que quede la menor sombra de duda sobre esto", agregó.

Del mismo modo, negó que tuviesen que tener "algún tipo de precaución" porque René Ramos, hermano de Sergio Ramos, sea socio del CD Tacón. "Me dicen que no lo es, pues mucho mejor", aclaró a renglón seguido, advertido por algún miembro de su Junta.

"El fútbol jugado por mujeres es una realidad incontestable y viene creciendo de manera espectacular. El Real Madrid debe formar parte de este fenómeno mundial y ha llegado el momento de que tenga su propio equipo", afirmó Pérez a los asambleístas presentes, en menor número que para tratar los primeros puntos del día.

El mandatario resaltó que se habían "valorado todas las opciones", perro que se había puesto "el acento en el fútbol base". "Por eso, el CD Tacón es la elección más adecuada porque tiene una estructura de cantera que nos permitiría seguir siendo fieles a nuestra filosofía para la detección y el desarrollo de jóvenes talentos", apuntó, recordando que les permite competir en la Primera femenina y que "no tiene contraídos compromisos institucionales ni comerciales que podrían ser condicionantes".

"Adoptamos el compromiso para a partir del próximo 1 de julio potenciar la promoción del fútbol femenino y competir con nuestro escudo al máximo nivel en competiciones nacionales e internacionales. Ha llegado el momento de afrontar este nuevo desafío y que el Real Madrid construya un equipo de fútbol capaz de competir y del que nos podamos sentir orgullosos", sentenció Florentino Pérez.