Arthur: "Me gusta el Inter, pero no he terminado con el Barça"

El centrocampista del FC Barcelona Arthur Melo reaccionó al interés de otros clubes como el que informan desde Italia del Inter de Milán y rechazó de manera educada cualquier futuro fuera del Camp Nou, ya que consideró que su etapa de azulgrana "no ha terminado".

"El Inter me gusta, es un honor, pero no he terminado con el Barcelona", dijo este domingo en una entrevista al medio italiano La Gazzetta dello Sport, a raíz del interés del Inter que el propio periódico, entre otros, han relatado los últimos días.

El brasileño aparece en los movimientos del próximo verano relacionados con el interés del Barça en el delantero argentino del Inter Lautaro Martínez. Sin embargo, Arthur salió al paso de los rumores para dejar clara su intención de quedarse en Barcelona.

"Es un orgullo que un gran club, con un gran entrenador, se interese por mí, pero yo me encuentro muy bien en el Barça y en la ciudad, y me veo de azulgrana por muchos años. Me siento integrado y ahora estoy aprovechando para recuperarme físicamente y deseando que vuelva la competición", zanjó.