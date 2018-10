El argentino Del Potro sufre una fractura en la rótula de la pierna derecha

El tenista argentino Juan Martín del Potro, cuarto del ranking de la ATP, sufrió una fractura en la rótula de la pierna derecha durante su partido de octavos de final en el Masters 1.000 de Shanghái (China), según ha confirmado este domingo su jefe de prensa personal.

"Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente; se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", se indicó en una nota de prensa publicada por Jorge Viale, responsable de comunicación del jugador argentino.

Viale añadió que "en los próximos días se evaluarán los plazos de retorno a la actividad deportiva", después de que Del Potro se cayera durante el primer set de su cita ante el croata Borna Coric en esos de octavos de final.

Aunque el tandilense fue atendido por los servicios médicos, continuó sobre la pista china con un aparatoso vendaje; finalmente, a causa del dolor, decidió abandonar tras perder la primera manga por 7-5 en 1 hora y 8 minutos.