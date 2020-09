Areola jugará cedido en el Fulham inglés

El portero francés Alphonse Areola jugará cedido esta temporada en el Fulham de la Premier League según ha informado el club inglés, que se guarda una opción de compra sobre el exjugador del Real Madrid al término de la campaña 2020/21.

Areola, que jugó con los merengues el pasado curso, regresó al Paris Saint-Germain a mediados de agosto -su club de origen-, pero ante la falta de oportunidades en la capital francesa ha decidido buscar un nuevo acomodo.

"Estoy muy feliz por esta cesión. El entrenador Scott Parker me llamó y tuve un buen presentimiento. Dijo que realmente me quería. El Fulham es un club histórico en Londres y he escuchado mucho sobre el estadio", indicó Areola en declaraciones al canal de televisión del club.

"Espero que esta temporada sea buena para nosotros. Quiero aportar mi energía y hacer todo lo posible para que este equipo se mantenga donde le pertenece", añadió el cancerbero francés, que disputó un total de 9 partidos con el Real Madrid (4 Liga, 3 de Copa y 2 de Champions).