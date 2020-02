Aplazado el partido Irlanda-Italia del Seis Naciones por temor al coronavirus

El partido del Seis Naciones Irlanda-Italia, previsto para el 7 de marzo en Dublín, "debería ser pospuesto" debido a los casos de coronavirus en el país transalpino, dijo este martes el ministro de Salud irlandés, Simon Harris, y a primera hora de la tarde de este miércoles, la Federación Irlandesa de Rugby ha hecho oficial ese aplazamiento, tanto del encuentro masculino como femenino, en "interés de la salud pública".

Ambos encuentros serán programados en los próximos días: "Inmediatamente comenzaremos a trabajar con nuestros socios de las Seis Naciones para analizar la posibilidad de reprogramar los partidos y esperamos tener una actualización sobre esto en los próximos días".

