Aperribay cree que una Superliga europea sería una "irresponsabilidad" con "muchas incógnitas"

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, insistió este jueves en que los nuevos formatos que están surgiendo, como la nueva Superliga europea propuesta por la Asociación de Clubes Europeos (ECA), son una "irresponsabilidad", porque tienen "muchas incógnitas" y pidió a los grandes clubes que "no den un paso" para apoyar estos formatos.

"Les pediría que parasen el proyecto y que nos dijesen qué va a ganar el fútbol y que estemos seguros de que no vayamos a crear más distancia. Es el principio del fin de una economía en el fútbol. Pediría a UEFA y los clubes grandes que hasta que no sepamos la repercusión que tendrá en los clubes pequeños, hasta que no sepamos más, no den un paso. Hay muchas incógnitas, me parece una irresponsabilidad", manifestó Aperribay en el 'Football Benchmark Forum', organizado por KPMG.

El máximo mandatario de la Real Sociedad recalcó que su club es una "sociedad anónima" y con "responsabilidad social". "Soy presidente desde el 2008, en una gran crisis, habíamos bajado a Segunda División. Yo no me pregunto por qué soy presidente, me pregunto para qué", agregó el presidente 'txuri-urdin'.

"Éramos un club con 45 millones de fondos propios negativos, en concurso de acreedores, con una mala relación con la justicia, mucha deuda, 30 millones de euro con Kutxabank y Hacienda. Yo no quería pedir dinero a los accionistas, porque pensaba que podíamos romper lo que era la Real", prosiguió relatando su mandato en el club.

Ahora, según afirmó, el club ha reducido "el 100% de la deuda" con el organigrama que él encabeza. "La Real está en unos 70 millones de fondos positivos. Mi conclusión fue que teníamos que cambiar la organización de la Real. La gestión que yo presido en la Real tiene un valor social muy presente y desde un para qué hacia la sociedad guipuzcoana", manifestó.

Destacó además la repercusión de su entidad más allá de lo deportivo. "Los clubes vascos nos apoyamos en los equipos de los colegios y de los pueblos. Es ir mejorando y, en esa responsabilidad social, voy a poner algunos ejemplos", avisó Aperribay al respecto.

"La Real Sociedad tiene contratado a un 'homeless'; llevaba tres años durmiendo en la calle al lado de Anoeta, hablé con él y me dijo que cuidaba Anoeta por fuera. Y le dije que lo cuidara por dentro, y ahora el chico es una persona normalizada, vive en su casa, tiene un perro... Para eso es para lo que está la Real Sociedad", reiteró.

Mientras, recordó que su club ha renunciado a tener un 'sponsor' en la camiseta que se valoraba en 240.0000 euros, pero que procedía de casas de apuestas. "Dijimos que no porque no puede ser que, si estamos para educar a los más jóvenes, que se fijan en la Real Sociedad, luego un jugador lleve una casa de apuestas. Pensábamos que esa no era la mejor forma de educar a los jóvenes", finalizó Aperribay.