Ángela Sosa: "Estamos llegando a un nivel altísimo y ahora las niñas pueden tener referentes"

La centrocampista del Atlético de Madrid y de la selección española Ángela Sosa considera que el fútbol femenino está llegando a un "nivel altísimo" y tienen que seguir "cumpliendo objetivos", como la Eurocopa 2021, que lleven al fútbol español a lo más alto.

"Ya hemos conseguido llegar muy alto. Con ese Mundial de Francia, esa clasificación histórica. Pero claro, el llegar a una Eurocopa y seguir cumpliendo objetivos va a ser muy bueno para el fútbol español. Estamos llegando a un nivel altísimo y ahora las niñas pueden tener ese referente, que nosotras no teníamos", afirmó Sosa en una entrevista a Europa Press.

La sevillana, escogida mejor jugadora de la Primera Iberdrola la pasada temporada gracias a sus 10 goles y 16 asistencias, afronta el próximo reto de la selección absoluta este martes ante Polonia "con muchas ganas" y con el deseo de intentar dejar "encarrilada la clasificación" para la Eurocopa 2021, y conseguir la tercera victoria antes de acabar el año.

La centrocampista del conjunto colchonero, que no fue convocada por el seleccionador para jugar el Mundial de Francia del pasado verano, confesó estar "muy contenta" de poder estar con la selección y tener la oportunidad de pelear por la Eurocopa con la camiseta de la Absoluta.

"La verdad es que he llegado donde no me imaginaba. El fútbol femenino ha crecido muchísimo, estamos viviendo una época bonita, las primeras jugadoras no tuvieron esta suerte. Somos unas privilegiadas y queremos que esto siga creciendo para que podamos disfrutar", aseguró.

Sosa confesó que todas sus compañeras deberían de ser "reconocidas como profesionales" y poder vivir de sus carreras como futbolistas. "Es algo por los que hemos peleado y estamos peleando, unos derechos mínimos, no solo por las que estamos aquí sino por todas las jugadoras de España a las que representamos", recalcó.

Además, respecto a la huelga de las futbolistas de la Primera Iberdrola convocada para la próxima jornada, indicó que están muy "tranquilas y concentradas, sabiendo qué hacer en todo momento". "En la reunión del miércoles tuvimos nuestro momento de hablar. Ahora estamos centradas en el partido del martes que es lo más importante", subrayó.

"Solo queremos el bien para el fútbol femenino, un acuerdo sin tener que llegar a casos extremos. Pero estamos muy tranquilas, sabemos separar lo que hay entre la huelga y lo que pueda venir a lo que nos dedicamos, que es a ser profesionales", concluyó.