Andrea Pereira: "Quiero ser un ejemplo para los niños con diabetes"

La internacional española Andrea Pereira ha asegurado que espera ser un "ejemplo" para que las personas comprendan que se puede hacer una vida normal padeciendo diabetes, además de afirmar que este lunes el partido ante China (18.00 horas) "va a ser decisivo" para la continuidad en el Mundial de Francia.

"Yo empecé a saber qué era la diabetes cuando en una visita me dijeron que empezaba a cuidarme o de ahí a unos años lo iba a pasar muy mal", explicó en una entrevista a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en donde mostró su rutina diaria con la enfermedad.

También explicó cómo se topó con la diabetes. "Era el verano de cambio de Primaria a la ESO, estaba muy delgada, iba al baño cada media hora, comía mucho, bebía mucho... Me dijeron que me hiciera un análisis y a los dos días mi madre me recogió para ir al hospital", subrayó.

Además, la defensa del FC Barcelona explicó que conocer a gente con su mismo problema le da fuerza para intentar normalizar la enfermedad. "Es una niña que empezó jovencita con la diabetes, que siempre viene a vernos y me hace ilusión. Tenemos una conexión, tenemos algo importante que nos une. Te ayuda porque te fortalece en eso de dar ejemplo", dijo sobre una joven que padece su misma enfermedad.

En la concentración, el único problema es no poder comer lo mismo que el resto de internacionales en ocasiones especiales. "Las compañeras cumplen años, hay tartas y dulces, y eso no lo puedo probar", indicó la barcelonesa.

Por último, expresó que el partido del lunes ante China "va a ser decisivo", ya que "solo" les vale "ganar". "Es algo que nunca lo había vivido, un Mundial, y es una de las mayores experiencias que me voy a llevar. Es algo fuerte en España, lo están dando por todos lados; el despliegue que se ha hecho es algo que costará repetir. Ojalá que dure mucho tiempo", concluyó.