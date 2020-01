Ander Mirambell, campeón de la Copa América de skeleton 2019-2020

El español Ander Mirambell se ha alzado con el título de campeón de la Copa América de skeleton 2019-20 después de cerrar la triple cita en el circuito de Lake Placid (Nueva York, Estados Unidos) con un tercero, un cuarto y un sexto puesto que le ha garantizado el triunfo final en esta competición.

Mirambell ha redondeado su actuación con la clasificación matemática para el Campeonato del Mundo, que se disputará en Altenberg (Alemania), del 23 al 28 de febrero, y para la Copa del Mundo de la próxima temporada.

Campeón de la Copa América 2019-2020. Histórico resultado y nunca me hubiese imaginado ganar dos veces este título!Me acuerdo de los q han hecho esto posible @BernatBusca72 @antuan_amv @Ryan_0892 @FidelSust Teresa...y los q empujáis el trineo desde la distancia.#GoAnder pic.twitter.com/iJPdYd0bT7 — Ander Mirambell (@AnderSkeleton) January 7, 2020

La regularidad en la competición ha permitido al deportista barcelonés poder sumar su segundo título en la Copa América, siendo el primero en repetir victoria en la general desde que el estadounidense Zach Lund lo lograse en las ediciones 2001-02 y 2003-04.

Además, se trata del primer europeo que reedita cetro en una competición cuyo palmarés dominan estadounidenses y japoneses, situándose un trofeo por delante del británico Andy Wood (campeón en 2006-07) y del francés Gregory Saint-Génies (2008-09).

Los resultados conseguidos por Mirambell en estas tres citas (tercero y cuarto ayer, y sexto en la doble carrera de hoy), además, le han supuesto la clasificación matemática para los Mundiales que se disputará en Altenberg (Alemania) del 23 al 28 de febrero próximos y también le aseguran prácticamente la participación en la Copa del Mundo una temporada más, lo que supone un paso de gigante en sus aspiraciones para llegar a participar a sus cuartos Juegos Olímpicos en Pekín 2022.

“Estoy muy emocionado y me faltan palabras. Pensad que he venido a esta carrera sin entrenador, un hándicap del que hemos acabado sacado partido porque he trabado alianza con China, con quienes hemos compartido valiosa información. Y hemos acabado haciendo historia. Desde el año 2000 sólo dos europeos habían ganado la Copa América, y yo ya he alzado dos títulos", explicó Mirambell, de 36 años, en declaraciones difundidas por su gabinete de comunicación.

"Es alucinante. Tengo muchas ganas de abrazar a mi familia y celebrarlo, porque son los grandes culpables de esto. También me acuerdo de Bernat Buscà, de mi hermano Toni, de Fidel Sust y de Brian, que también han contribuido muchísimo a este hito. Me acuerdo, cómo no, de mi madre, a la que le encantaba Lake Placid. Parece que la estoy oyendo desde allá arriba pidiéndome que cuelgue el casco y que me dedique a la familia, después de lograr mucho más de lo que jamás habría podido soñar en este deporte…”, añadió el piloto de skeleton barcelonés.