Ana Peleteiro, Adel Mechaal y Óscar Husillos reinan en los Campeonatos de España de Atletismo

Peleteiro recupera la corona del triple salto

Ana Peleteiro recuperó la corona de "reina" del triple salto español, que cedió el pasado año a causa de su maternidad, tras conquistar este domingo en la localidad levantina de Torent su quinto título de campeona nacional al colgarse el oro con una marca de 14,21 metros.

Una marca insuficiente para que Peleteiro, tras quince meses ausente de las pistas y apenas seis después de dar a luz a su primera hija, lograra la clasificación para los próximos Mundiales de Budapest.

Cita de la que la gallega se quedó a tan sólo cuatro centímetros, tras firmar este domingo en Torrent un mejor salto de 14,21 metros, cuatro centímetros menos de los 14,25 exigidos por la Federación Española para acudir a la capital húngara.

"Me voy con el buen sabor de boca de haber recuperado el título, pero quería cuatro centímetros, que no es tanto, pero bueno al año que viene", señaló en declaraciones a Televisión Española una Ana Peleteiro, que ya piensa en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Quien si estará en Budapest, tras lograr la mínima fijada por la Federación con un registro de 14,20 metros, es María Vicente, que tan sólo realizó dos saltos por precaución tras sufrir una pequeñas molestias en la planta de un pie.

Completó el podio Naiara Estanga (FC Barcelona), que se colgó el bronce con una marca de 13,12 metros.

Adel Mechaal da un golpe de autoridad

El catalán Adel Meechal dio un golpe de autoridad camino de los Mundiales de Budapest tras conquistar este domingo su cuarto título de campeón de España de los 1.500 metros con un tiempo de 3:33.44 minutos, nuevo récord de los campeonatos.

Un titulo que parecía destinado antes de arrancar la final para el murciano Mohamed Katir, que llegaba a cita con la segunda mejor marca mundial del año, o para el salmantino Mario García Romo, sexto en la clasificación mundial del año.

"No sé si El Khayami y Katir se habían puesto de acuerdo para lanzar la carrera, pero para mí ha sido bueno, porque me gustan las carreras a ritmo alto. De esta manera ganar siempre el mejor en el 1.500 y no el que tiene más velocidad", señaló Mechaal.

"Katir ha lanzado el ataque y me ido detrás y al final ha sido una recta espectacular", explicó Mechaal que se impuso con un crono de 3:33.44 minutos, rebajando en un segundo el récord de los campeonatos que poseía Fermín Cacho con un tiempo de 3:34.52 desde 1991.

Tras Adel Mechaal cruzó la línea de meta Mohamed Katir, que debió conformarse con la medalla de plata con una marca de 3:33.76, mientras que la tercera plaza fue para Mario García Romo, con un registro de 3:34.77 minutos.

Óscar Husillos sigue dominando en los 400 metros lisos

Óscar Husillos (CA Adidas) igualó los seis títulos de campeón de España de David Canal, tras conquistar este domingo en la localidad valenciana de Torrent su sexta corona nacional de los 400 metros lisos, con un tiempo de 45.36 segundos.

Un registro insuficiente para que el atleta palentino se asegurase el billete para los Mundiales de Budapest, tras quedarse a 11 centésimas de la marca mínima -45.25- para acudir a la capital húngara.

"No ha podido ser. Hemos brindado un gran espectáculo en una final que se ha decidido en los cuadros, pero es lo que hay, nos hemos quedado apeados de esa mínima que pedía la Federación Española", señaló Husillos.

Husillos aventajó en 5 centésimas al asturiano Iñaki Cañal (Playas de Castellón), que se colgó la medalla de plata con crono de 45.41 segundos. La tercera plaza fue para el canario Samuel García (Tenerife CajaCanarias).

"Ahora hay que seguir, porque el relevo sí está clasificado y tenemos un objetivo claro, darlo todo en el Campeonato del Mundo en el relevo", concluyó Óscar Husillos.