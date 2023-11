AMP. Fútbol.- Medina Cantalejo: "Estamos deseando que paguen los culpables del 'caso Negreira', nos ha hecho mucho daño"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, aseguró este miércoles que están "deseando que paguen los culpables" implicados en el 'caso Negreira' y que este tema "se resuelva definitivamente y cuanto antes" por el daño que ha hecho a su colectivo y al fútbol español, mientras que también confirmó que puso su cargo a disposición de Pedro Rocha tras la marcha de Luis Rubiales y pidió recapacitar sobre las medidas de presión externas sobre los colegiados.

"Estamos deseando que definitivamente paguen los culpables. Esto ha hecho mucho daño al arbitraje, es una situación muy grave que daña al arbitraje y al fútbol español", aseveró Medina Cantalejo durante una rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros (CTA) para hacer balance del primer tercio de temporada.

El excolegiado dejó claro que le parecía "inapropiada las apreciaciones" que se están realizando. "Si tienen pruebas, que lo castiguen ya, queremos que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva, y que quien lo haya hecho lo pague, sea Negreira, el FC Barcelona o quien sea. Si el juez tiene nombre y apellidos del árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague", subrayó.

El presidente del colectivo arbitral apuntó "la tremenda sorpresa" con la que vivieron cuando el caso "salió a la luz pública" y que rápidamente decidieron poner "en manos de la Fiscalía, Departamento de Integridad y de Antiviolencia toda la información" que se les requirió "y más". "Tenemos que respetar el auto del juez porque si no, no podemos pedir nosotros respeto, pero no lo comparto, en absoluto, es un poco aventurado hablar de indicios, de comentarios...", advirtió.

También habló de lo sucedido con el ya expresidente federativo Luis Rubiales y recordó que "el sentimiento de todo el mundo" durante la Asamblea del pasado 25 de agosto "era de que iba a haber una dimisión" del dirigente. "Luego, ocurrió lo que ocurrió y después hubo allí una sensación de que es lo que habia pasado, de si se aplaudió o no se aplaudió", comentó.

"Lo que yo haya tenido que hablar con Luis Rubiales, por supuesto que lo ha hablado. Él ha dimitido por una situación y ha dado ya sus explicaciones, y lo que sí hice automáticamente cuando dejó de ser presidente y Pedro Rocha tuvo interinamente la presidencia, fue llamarle a los cinco minutos y poner mi cargo a su disposición. Y luego ante la Junta Directiva volví a hacerlo, que entiendo que es lo que una persona que está en un órgano tiene que hacer cuando la persona que depositó su confianza en él se marcha", añadió.

El presidente del CTA también dejó claro que "nunca" se le ha dicho a un colegiado que pite de manera diferente como indicó recientemente el ya retirado Antonio Mateu Lahoz. "Hemos podido llamar a un árbitro para animarle porque tenía un partido tremendo y darle mucho ánimo y decirle que estamos para ayudarle", apuntó.

"Hay grandes árbitros que cuando van a pitar un partido de altísimo nivel, yo puedo irme al cine con la tranquilidad de que lo va a hacer bien porque considero que es bueno. A mí me gustaría que estas cosas se hablaran cuando uno está adentro", zanjó el andaluz.

Este recalcó igualmente que no cree que ningún colegiado "sufra un problema psicológico" por la actitud en ocasiones de jugadores y entrenadores a la hora de protestar. "Si alguno tiene algún tipo de problema psicológico, no se podrá dedicar a esto, porque desde que somos árbitros tenemos protestas", puntualizó.

Medina Cantalejo insistió en que son un colectivo "transparente". "Tanto lo fuimos una vez que admitimos un error y el club nos ha demandado. Si te pido disculpas y me demandas, simplemente no lo hago", advirtió tras el enfado del Cádiz por el gol del Elche que no fue anulado en la temporada pasada.

Sobre lo sucedido con el jugador del Girona David López, que indicó al descanso del partido ante el Almería que el colegiado Ortiz Arias le había insultado, aunque posteriormente se disculpó, el dirigente consideró que "es muy grave" decir esto de un colegiado. "Si uno insulta a un jugador no son cuatro partidos, le echamos, va automáticamente a la calle. El club tuvo las puertas abiertas y no obtuvimos respuesta, ni por correo. No vamos a publicar los audios, sería una estrategia errónea", avisó.

CRÍTICA A LOS VÍDEOS DE REAL MADRID TV

Además, Medina Cantalejo criticó los vídeos para "ejercer presión" sobre los árbitros elaborados por Real Madrid TV. "No es positivo, ni para la competición ni para la imagen del fútbol español intentar desde antes del partido presionar al árbitro. La labor del árbitro es lo suficientemente complicada como para echarle más presión encima", defendió.

"Los árbitros están preparados en este tema. Espero que se recapacite sobre este modo de actuar, porque nosotros, sinceramente, porque tú escribas más de mí, no voy a ir a rematarte los saques de esquina. Habrá ciertos errores, pero hay otra manera de hacer las cosas, con ética, educación y respeto", agregó.

De todos modos, aunque respeta las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pidiendo una intervención gubernamental sobre el VAR, el excolegiado no las comparte "por motivos obvios". "No es positivo para el arbitraje. ¿En qué consiste, en que nos echen a todos y venga gente de más agrado?", ironizó.

Finalmente, quitó hierro a la polémica surgida con la sala anexa en la Ciudad del Fútbol y su carácter 'secreto'. "Si alguien piensa que hay un túnel y vamos a otra sala y le decimos que pite un penalti... La Sala VOR es sagrada, hay una sala de operaciones, con reservas por si pasara algo. Los entrenadores no tienen que saber si ahí hay tres o diez personas, no hay una sala secreta", sentenció el presidente del CTA.