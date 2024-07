AMP.- JJ.OO/Tenis.- El tenista italiano Jannik Sinner, baja en los Juegos de París por una amigdalitis

El danés Holger Rune también renuncia por lesión

El tenista italiano Jannik Sinner será baja en los Juegos de París por una amigdalitis, tal y como le recomendó su médico después de sentirse mal en los últimos días, una decisión que provocó "decepción" en el actual número uno del mundo, según informó el propio deportista.

"Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París. Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara", avanzó el italiano en redes sociales.

El tenista transalpino, de 22 años, llegaba a la cita olímpica como número uno, después de perder en cuartos de final en el reciente torneo de Wimbledon, ronda en la que cayó ante el ruso Daniil Medvedev. "Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada", lamentó.

"No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante", admitió Sinner, cuya plaza la ocuparía Andrea Vavassori, actual número 207 del ránking individual. La ausencia del número uno provocaría que Matteo Arnaldi o Luciano Darderi sea compañero de Lorenzo Musetti en dobles.

"Buena suerte a todos los deportistas italianos a los que apoyaré desde casa", concluyó Sinner, uno de los grandes favoritos para el oro olímpico en individuales en los que iban a ser sus primeros Juegos. Así, los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, el serbio Novak Djokovic y el vigente campeón olímpico, el alemán Alexander Zverev, son los principales candidatos al podio.

También este miércoles, Holger Rune se bajó de Paris 2024 por una lesión en la muñeca. "Siento mucho no poder jugar los Juegos Olímpicos. Es algo que estaba deseando jugar y formar parte", escribió Rune en su red social 'X'. "He jugado con dolor en la muñeca tanto en la temporada de tierra batida como en la de hierba, así que tengo que tomarme en serio las recomendaciones médicas", añadió.

"Seguiré los Juegos Olímpicos desde casa y animaré a todos los atletas daneses, y espero y creo que podemos traernos muchas medallas de París. Vamos Dinamarca", terminó un Rune que el año pasado llegó al número cuatro del mundo pero este 2024 estaba a un nivel inferior, con peores resultados.