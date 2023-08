AMP.- Atletismo/Mundial.- (Crónica) El español Mo Katir logra la plata del 5.000 metros en el Mundial de Budapest

El atleta español Mohamed Katir se colgó la medalla de plata del 5.000 metros en el Mundial de Budapest este domingo, en una portentosa final en la que volvió a desafiar al noruego Jakob Ingebrigtsen, quien se hizo finalmente con el oro.

Katir sirvió la quinta medalla para España, después de los dobletes de oros en marcha de María Pérez y Álvaro Martín. El murciano lo dio todo en un largo ataque con la campana de la última vuelta pero Ingebrigtsen le superó en los últimos metros. El keniano Jacob Krop fue tercero.

"Estoy en una nube, no me lo puedo creer. Luchando hasta el final, tenía el oro a dos metros. Estoy muy contento de luchar por el oro. Me voy a casa con este triunfo. Estoy muy feliz", dijo en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), recogidas por Europa Press.

El murciano, que el año pasado fue bronce Mundial en el 1.500 y plata en el Europeo en 5.000, dio otro paso en su gran trayectoria en una final de 5.000 de máximo nivel, dominando a todos y a esos dos metros de ser campeón. Jakob Ingebrigtsen estuvo cerca de quedarse sin el oro como en el 'milqui' y, aunque lo arregló, va pareciendo más accesible.

España cerró el Mundial con cinco medallas en tercera posición del medallero, igualando las cinco medallas de Stuttgart 1993, Atenas 1997 y París 2003, pero con más oros que ninguna otra edición. En cuanto a la clasificación por puestos, España terminó séptima con 55 puntos, segundo mejor país europeo tras Gran Bretaña, con 10 finalistas, la mejor cosecha desde Osaka 2007.