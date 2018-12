Alguacil: "Es un camino que va a ser largo y espero estar hasta el final"

Aperribay: "Conoce los objetivos del club y es una persona con mucha ambición"

El nuevo entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha afirmado este miércoles en su presentación que su segunda etapa en el banquillo 'txuri urdin', en sustitución de Asier Garitano, "es un camino que va a ser largo" y también que espera "estar hasta el final".

"Aprovecho para agradecer a Asier todo el buen trabajo que ha realizado. La mía es otra manera de ver y de concebir el fútbol, de concebir Zubieta... Eso, tanto yo como Roberto y Jokin lo tenemos claro. Es un camino que va a ser largo y espero estar hasta el final", comentó Alguacil en rueda de prensa, junto al presidente del club, Jokin Aperribay, y al director deportivo, Roberto Olabe.

"Tengo clarísimo la confianza que han puesto en mí Roberto y Jokin, y en la posibilidad que a mí esto me abre. Yo sé por qué estoy aquí: primero, por mi manera de trabajar; y por el trabajo que han hecho los jugadores del Sanse estos últimos tres años y lo que hicieron los de la primera plantilla en el tramo que ya estuve", añadió el nuevo técnico.

Alguacil admitió que su primer reto será "darle al primer equipo lo que hemos podido conseguir en tres años" con el filial blanquiazul. "Sé que es difícil, pero el objetivo de todos nosotros está muy claro. Y con esa idea y esa ilusión vengo", aseveró. "Vengo con ganas de trabajar, de darle la vuelta a la situación y de que todos estéis orgullosos de este equipo", insistió.

El nuevo entrenador 'txuri urdin' reiteró que su trabajo en el Sanse "ha sido la base del éxito" para que ahora él regrese el banquillo d ela primera plantilla. "Hay muchos jugadores que han subido del Sanse y los he tenido no hace mucho. Eso me ha hecho dar ese pasito adelante con más confianza, porque entiendo que les puedo venir bien. No he dudado, lo tengo claro e intentaré con trabajo y la máxima humildad darle estas señas de identidad", apuntó.

Además, se congratuló por volver a ocupar un banquillo de LaLiga Santander, pero siendo cauteloso. "No es algo que me quite el sueño. Me ilusiona todo lo que estamos hablando, no voy más allá; voy a aprovechar el día a día, voy a trabajar lo máximo posible para conseguir todo esto", aseguró.

Por otra parte, mostró ímpetu para su redebut, previsto para el próximo 6 de enero contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para la 18ª jornada liguera. "Seguramente no haya mejor escenario por donde empezar, por lo menos fuera de Anoeta. Es un campazo, y un equipazo; iremos allí con la intención de sacar los tres puntos", agregó.

APERRIBAY: "CONOCE LOS OBJETIVOS DEL CLUB"

Por su parte, Aperribay dijo que Alguacil "conoce la Real, conoce los objetivos del club y es una persona con mucha ambición". Y luego añadió que cuenta "con muchas condiciones para ser el entrenador de la Real hoy y para ser el entrenador de la Real en el futuro". "Ya lo era en un puesto tan importante como ser entrenador del primer equipo, que es ser entrenador del segundo equipo", apostilló.

"El contrato que hemos firmado es por año y medio, renovable año a año a partir de ahí", matizó el presidente antes de valorar la destitución de Garitano. "No estábamos seguros de si conseguiríamos los objetivos ni de si estábamos en la dirección marcada", indicó al respecto.

Mientras tanto, Olabe confirmó que "mirar adelante" y "pensar a futuro" eran las claves para cambiar de técnico en plena Navidad. "Es una decisión dolorosa en el plano personal; no es agradable, con la relación que me puede unir con Asier, lo que hemos decidido", empezó su comparecencia. "Quiero agradecerle su entrega, su honestidad", prosiguió sobre el ya exentrenador 'txuri urdin'.

"En clave de futuro, tomamos esta decisión y damos la bienvenida a Imanol Alguacil. Creemos en él, creemos en su método, en su ambición, en su personalidad, en su conocimiento contextual. Hablamos mucho de Zubieta, de las características de Zubieta. Entendemos que Imanol nos va a ayudar a poner a Zubieta en el lugar donde todos queremos", señaló el director deportivo.

"Esto es parte de la búsqueda por encontrar ese mánager, que yo creo que es Imanol, que nos va a llevar mucho tiempo en la conducción de esta nave", afirmó Olabe, para luego negar rencillas entre él y Garitano. "No busquéis nada en relaciones, no busquéis nada en jugadores, no busquéis nada... Esto está relacionado con el juego", aseveró.

"Asumo la decisión, tanto la llegada de Asier como ahora su salida. La decisión nos responsabiliza y nos compromete a todos, en la búsqueda de ese mánager que nos acompañe a través del tiempo, que saque rendimiento a los chicos que estamos promocionando; y los jugadores son parte importante de todo esto", concluyó.