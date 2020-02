Alejandro Blanco: "Si vamos a los Juegos Olímpicos, el coronavirus estará controlado al cien por cien"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se mostró "preocupado" por el riesgo del nuevo coronavirus en los Juegos Olímpicos de Tokio de este año, pero aseguró que el Comité Olímpico internacional (COI) tomará las "medidas adecuadas en el momento oportuno" y que, si se celebran los Juegos, será porque el virus está "controlado al cien por cien".

"Yo creo que hay que estar preocupados, pero también hay que ser conscientes de que el COI si ve peligro tomará las medidas adecuadas en el momento oportuno. En este momento hay una gran preocupación por lo que ha pasado en Italia, pero también tengo la tranquilidad de que si vamos a los Juegos habrá el cien por cien de seguridad de que el coronavirus está controlado", advirtió Blanco en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, se mostró "consciente" de que "más de dos millones de personas" visitarán la capital japonesa en los meses de julio de agosto, período previsto para la celebración de la competición, por lo que el virus "deberá estar totalmente controlado". "Creo que tenemos que esperar. Dependemos de lo que decida el COI de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). A partir de ahí, nos darán indicaciones y las seguiremos al pie de la letra", señaló.

Además, el dirigente comparó la posible repercusión del coronavirus en la cita olímpica con la amenaza del virus zika en Río 2016, donde "el COE hizo un seguimiento antes, durante y seis meses después" de la competición "a través de un instituto de investigación". "Por ello, creo que la preocupación del COE la conocen todos los deportistas, entrenadores, dirigentes y miembros del gobierno que van a los Juegos y hay que tener la seguridad de que si vamos allí, todo estará bien", reiteró.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descartado este lunes que la capital española pueda albergar los Juegos Olímpicos, si el coronavirus provocase que Tokio no pudiese celebrarlos el próximo verano, una oferta que sí hizo un candidato a la alcaldía de Londres, Shaun Bailey.

A preguntas de los periodistas, el regidor madrileño ha señalado que es "muy prematuro aventurar posibles escenarios respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio" y ha destacado que ésta es una "candidatura muy sólida" que espera que pueda llevarse a cabo porque "ha sido un trabajo de muchos años para los japoneses" y "tienen derecho a que se celebren allí".

Además, aunque ha apuntado que no cabe hacer pronunciamientos en este momento, el regidor ha afirmado que Madrid no tiene "en estos momentos la infraestructura necesaria para poder albergar, aunque fuera de urgencia, unos Juegos Olímpicos, aunque solo sea por la sencilla razón de que no tenemos un estadio olímpico".

Las autoridades de Japón han venido rechazando en las últimas semanas que existan planes para cancelar o aplazar los Juegos Olímpicos, y el pasado viernes el ministro portavoz del Gobierno, Yoshihide Suga, insistió en que continúan los preparativos para las competiciones olímpicas.