Alejandro Blanco: "Madrid no puede dejar de soñar con unos Juegos"

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, aseguró este sábado que "Madrid no puede dejar de soñar" con organizar "unos Juegos Olímpicos", si bien precisó que no debe marcarse un año en concreto, en referencia a 2036.



"Hay un proyecto maravilloso y Madrid no puede dejar de soñar con unos juegos, pero no se debe marcar una fecha. Primero, hay que recuperarla como sede de grandes eventos deportivos", comentó a los periodistas en la Plaza del Obradoiro tras participar en una iniciativa conjunta con el Banco Santander por la sostenibilidad en el deporte.



Blanco, que completó la última parte del Camino de Santiago, destacó el rendimiento de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de Tokio. "En el Camino, hemos venido hablando de experiencias, de deporte, de cosas que no se ven. Tokio ha ido muy, muy bien, el deporte español mantuvo el nivel de los dos anteriores Juegos en las condiciones más difíciles", advirtió.