Alberto Ginés cuenta que sus padres le quitaron la medalla de oro para evitar que saliera de fiesta con ella

El pasado mes de agosto de 2021,Alberto Ginés daba la sorpresa y se coronaba como el primer campeón olímpico de escalada. El joven extremeño de 18 años se convertía en un icono y pasaba a ser conocido por todos.

En los homenajes y reconocimientos la medalla de oro siempre iba con él, pero también lo hacía cuando salía de fiesta. Para evitar que la perdiera desvela que sus padres tomaron la decisión de quitársela.

«Mis padres me quitaron la medalla»



??Si saben cómo me pongo pa que me dan una medalla olímpica#LaResistencia@lilcabeSapic.twitter.com/52KMshgRCU — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 3, 2022

Así lo ha revelado el propio Ginés en La Resistencia, el programa presentado por David Broncano en Movistar al que acudía este lunes como invitado. "He tenido que ir a Cáceres a por la medalla", cuenta tras mostrar la presea olímpica que coloca en el cuello del presentador.

"La suelo llevar en la riñonera y salió la broma de que siempre me la llevaba de fiesta por lo que mis padres me la quitaron. Mi padre me compró una medalla falsa en China por 50 euros y esa es la que sacó".