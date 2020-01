Aguirre: "Tenemos el afán de pasar y a un partido tenemos legítimas aspiraciones"

El entrenador del CD Leganés, Javier Aguirre, ha asegurado este miércoles antes de visitar al FC Barcelona en el Camp Nou en los octavos de final de la Copa del Rey que viajan con el "afán de pasar" ya que a un partido único cree que tienen "legítimas aspiraciones" de poner contra las cuerdas al equipo del todavía recién llegado Quique Setién.

"Vamos con el afán de pasar de ronda y a un partido tenemos nuestras legítimas aspiraciones. No somos favoritos, pero pensamos que podemos pasar. Es la Copa, es lo bonito de la Copa, tenemos nuestra oportunidad en Barcelona", manifestó en rueda de prensa.

Aguirre ve a sus jugadores en disposición de dar la sorpresa. "El equipo llega bien, reforzado seguramente porque hicimos un buen partido en el Wanda, en esta Copa hemos trabajado y jugado bien, hemos rotado gente y el equipo ha funcionado y vamos con esa misma idea a Barcelona", aseguró.

Ese empate sin goles en el Wanda Metropolitano dio ánimos al Leganés, y lo mismo sucedería de cara a la siguiente jornada liguera en caso de ganar al Barça en la Copa. "Intentaremos aprovechar nuestras virtudes, que las tenemos. El equipo tiene ganas, lo ven como una oportunidad de oro y de finalmente ponernos bien en la Copa y ser un embrión anímico para la Liga", apuntó.

"Es un rival que tiene un historial, es de los mejores del mundo, y no vamos como favorito como sí fuimos en las rondas anteriores. Esperaremos dar la campanada, a ver si somos capaces, y jugaremos con mucho entusiasmo para meternos entre los ocho mejores de la Copa, que sería bonito reto para nosotros, y un estímulo y motivación extra para la Liga", reiteró.

Un rival en el que no sabe si estará o no, en el once inicial, el '10'. "Lo de Messi no es problema mío, Quique sabrá mover a sus piezas. Messi es el mejor del mundo y si está en el campo lo disfrutaremos. Es un equipo que con o sin Setién te quita la pelota, vamos a tener que estar mucho tiempo corriendo detrás de la pelota, y lo sabemos", comentó.

"El Barça siempre es igual de peligroso", reconoció. "Hay razones que invitan a pensar que están más nerviosos, porque el míster es nuevo, la afición está con ganas de ver jugar a su equipo y de ganar. Hay circunstancias que nos invitarían a pensar que está el río revuelto, pero no sabemos su día a día y a estos, si les das espacios, te meten ocho. Mejor estar bien 'armaditos'", explicó.

Por otro lado, preguntado por si incidió en la 'crisis' del Atlético de Madrid de Diego Simeone, y si podría torpedear más el inicio de Setién en el Barça, se sinceró: "Lo que menos quieres es crisis con los colegas, lo digo de verdad. Cuando salió el 'Txingurri', pues duele", apuntó.

"Son colegas, has estado en tertulias, en charlas, y piensas que te puede pasar a ti. Intentas ganar el partido, pero no pienso en las consecuencias. Se está haciendo injusto con Simeone, hay que aplaudirle y ponerle como a Aragonés un monumento, una calle o lo que haga falta. Por dos partidos se está siendo injusto", se sinceró.