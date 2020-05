El agente de Bale desmiente ofertas de la MLS: "Es basura"

El agente del jugador del Real Madrid Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha negado este miércoles haber ofrecido al futbolista galés a un club de la Major League Soccer (MLS), la liga norteamericana, y aseguró que las informaciones al respecto son "basura".

Así de contundente se mostró el representante del jugador merengue en declaraciones a ESPN, rechazando por completo que Bale abandone el Real Madrid para poner rumbo a un club de la Conferencia Este, según informaciones de la prensa estadounidense, las cuales reconocían un el interés de Barnett en ofrecer a su representado.

Bale tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2022 y no tiene intención de dejar la capital de España pese a no estar gozando de la mejor temporada posible, así se ha manifestado en repetidas ocasiones durante el curso.

El 'expreso de Cardiff', que manifestó hace unos meses su deseo de jugar en Estados Unidos -"me interesaría, es una liga en alza"-, dijo de forma desenfadada al podcast 'The Hat-trick', apenas ha tenido continuidad esta campaña y no ha sido una pieza indispensable para su técnico, Zinédine Zidane.

Ha jugado 18 partidos entre todas las competiciones, ninguno de los tres últimos y nunca más de cuatro seguidos. Sin embargo, su entorno siempre ha manifestado que Bale está a gusto en Madrid y así ha demostrado recientemente su implicación con la ciudad. Bale ha donado de medio millón de euros a la sanidad madrileña para ayudar a combatir el coronavirus, recoge la ESPN.