La actividad física para reponerse del cáncer, a debate en el inicio del circuito de la Carrera de la Mujer

Las 'Santander 123 Talks', prolegómenos de la prueba en Valencia

Una nueva cita de las 'Santander 123 Talks', ciclo de conferencias organizado por Banco Santander, inauguró este miércoles los actos por la Carrera de la Mujer de Valencia, con un debate sobre cómo ayuda la actividad física en la recuperación emocional y social tras padecer cáncer.

El acto, en la sede valenciana de Banco Santander, tuvo la participación de la maratoniana Natacha López, que padeció cáncer de mama en 2015; Yolanda Vázquez, promotora de la Carrera de la Mujer; Rosa Noguera, catedrática del Departamento de Patología de la Universidad de Medicina de Valencia, y Soraya Casla, responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La periodista Silvia Ortiz, superviviente de un cáncer de mama, moderó la charla. Y ahí Natacha López aseguró que, "cuando el deporte te acompaña toda la vida, no puedes dejar de hacerlo" pese a la adversidad. "Lo he hecho embarazada, he corrido hasta 742 días consecutivos y, cuando me diagnosticaron el cáncer de pecho, tenía clarísimo que no iba a dejar de correr. Me iba a readaptar", dijo.

"Una cosa que te hace sentir tan bien y tan feliz no era el momento para dejarlo de hacer. El deporte me hacía minimizar los efectos de la quimioterapia. Salir a correr era una terapia y cada kilómetro era una meta. Te sientes las piernas como si estuvieras en el kilómetro 38 de un maratón. Yo salía y me decía que haría un kilómetro, y al final conseguí hacer 12 km. Y es la satisfacción de que si puedo con esto puedo con cualquier cosa", añadió.

Además, Natacha López habló de la empatía desde los seres queridos. "Después de que me operaran, mi marido también renunció entonces a correr al no poder hacerlo yo; y es algo que tengo que agradecerle. Es como cuando me hicieron la mastectomía. Para mí fue como una liberación, el peaje para seguir viviendo", admitió.

Soraya Casla quiso dar las gracias a la Carrera de la Mujer "por ser la empresa privada que más dona" a la Asociación Española contra el Cáncer con más de 56 millones de euros; y también a empresas como Banco Santander, por la ayuda prestada. "Sin ellos y sin los investigadores, luchar y conseguir vencer al cáncer no sería posible", agregó finalmente.