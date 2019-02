La ACFF acepta una mesa transversal para negociar el Convenio Colectivo de fútbol femenino

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) ha aceptado, a petición del sindicato Futbolistas ON, que se constituya "una mesa transversal" entre dicha asociación y los representantes sindicales, junto a UGT y AFE, "para unir fuerzas" en la negociación de su Convenio Colectivo.

"Estamos ante una oportunidad que no podemos desaprovechar", empezó este jueves una nota de prensa de Futbolistas ON, confirmando que la ACFF había aceptado su propuesta durante la sexta reunión de la mesa negociadora del convenio.

"Se abrió la posibilidad de alcanzar una mejora histórica en las condiciones laborales y salariales de las futbolistas profesionales españolas y dar un gran paso en la profesionalización del fútbol femenino", prosiguió el comunicado.

"Para ello será imprescindible que los tres sindicatos negociadores y la ACFF colaboren para solicitar la financiación que la Liga Iberdrola necesita para su desarrollo, así como para la mejora de los salarios y derechos de las futbolistas", continuó.

"Como quiera que la ACFF ha entendido la importancia del apoyo sindical en el desarrollo de la competición, en Futbolistas ON creemos firmemente que no podemos fallar a las futbolistas, pues ahora es un momento decisivo en el que, de no hacerlo, los sindicatos nos retrataremos", se añadió.

"UN CAMBIO COMPLETO EN LAS CONDICIONES"

"Si apoyamos la entrada de financiación a la competición, permitiremos un desarrollo que profesionalice la actividad y lograremos importantes subidas salariales para la temporada que viene, lo cual supondrá un cambio completo en las condiciones", agregó la nota.

Futbolistas ON señaló que "los sindicatos que no apoyen una postura conjunta para incrementar la financiación del fútbol femenino español serán responsables de perder una oportunidad que difícilmente volverá a aparecer".

Y que eso "condenará a la mayoría de las futbolistas a cobrar por debajo del salario mínimo, como sucede hasta ahora, y es precisamente lo que pretendemos cambiar" con el nuevo Convenio Colectivo. "En nuestra mano, siempre tendida, está", concluyó el texto.