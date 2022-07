El 4x100 femenino logra un histórico quinto puesto en el Mundial con un nuevo récord de España

El 4x100 femenino, formado por Sonia Molina Prados, Jaël Sakura Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, finalizó en quinto lugaren la final del Mundial de Eugene, en Oregón (Estados Unidos), batiendo de nuevo el récord de España con un tiempo de 42.58.

El cuarteto español, que se clasificó para la final del campeonato por primera vez el sábado batiendo el récord de España, en la final del domingo volvió a mejorar su plusmarca española para lograr esa quinta plaza, el segundo mejor equipo europeo en la prueba.

Sonia Molina Prados, Jaël Sakura Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez volvieron a superarse a sí mismas en Hayward Field, superando a tres potencias continentales como Gran Bretaña, Suiza e Italia, las vigentes campeona, cuarta y séptima de Europa. En la final, Estados Unidos se impuso a la todopedorosa Jamaica, con el podio al completo de los 100 metros. Las locales lograron un crono de 41.14 por 41.18 de las antillanas.

El orden de relevistas no cambió respecto a las eliminatorias. Sonia Molina Prados salió de tacos y marcó un parcial de 11.86 en curva con el que España se colocó en octava posición. La aceleración de Jaël Sakura Bestué en contrarrecta, con un parcial de 10.24 (el quinto más rápido), no fue suficiente para escalar posiciones; pero todo cambiaría con una transición perfecta de Paula Sevilla. La solanera corrió la curva en 10.42 (la cuarta más veloz) y entregó el testigo a Maribel Pérez en sexta posición, aunque muy pareja con Italia, que iba séptima.

Fue en esa recta definitiva, donde la capitana española se hizo gigante. Escoltada a la derecha por la jamaicana Shericka Jackson, campeona mundial de 200 y subcampeona de 100, y a la izquierda por la estadounidense Twanisha Terry, Pérez no sucumbió a la presión y mostró su mejor versión. Corrió la posta final en 10.06 para cruzar la meta en una histórica quinta plaza.

Con este quinto puesto, España suma ocho puestos de finalista en el Mundial, incluyendo las dos medallas de bronce de Asier Martínez en 110 vallas y Mohamed Katir en 1.500. La plusmarca de 42.58 hace un total de 112 récords de España batidos en 2022, de los cuales 38 han sido en categoría absoluta, 23 de ellos conseguidos por mujeres.

Además, en la mañana del sábado en Oregón, Fátima Diame disputó la clasificación de la longitud femenina, quedándose fuera de la final al acabar en 16ª posición de la general, novena de su grupo. La atleta valenciana se fue hasta 6.54 metros en la primera ronda. Sin embargo, pagó los dos nulos que realizó en el segundo y tercer intento y acabó perdiendo puestos al final.

Sonia Molina-Prados: "Somos quintas del mundo, es una locura"

La atleta Sonia Molina-Prados, integrante del 4x100 femenino español-formado además por Jaël Sakura Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez-, reconoció este domingo que es "una locura" el quinto puesto logrado en el Mundial.

"Me he notado muy bien desde el calentamiento, en la curva me he sentido mejor que ayer. Somos quintas del mundo, es una locura", señaló Molina-Prados tras lograr el quinto puesto en la final del 4x100 femenino.

A pesar del resultado histórico, en la primera final que disputaba el equipo y con un nuevo récord de España (42.58), Molina-Prados insistió en que las sensaciones no fueron "del todo buenas". "Queríamos hacer un buen papel. Por lo menos hemos estado luchando y estamos contentas por ello", añadió.

Mismo parecer que Bestué, que apuntó que pueden "hacerlo mejor". "Nos ha servido de preparación de cara al europeo, es donde tendremos más bazas. Todavía estamos asimilando todo esto, estamos muy contentas y lo hemos demostrado", aseguró insaciable la atleta.

"Me quedo con que podemos mejorar, estamos con muchas ganas de mejorarlo", recalcó Sevilla, que explicó que el Mundial le ha dado "mucha confianza". "Ojalá poder seguir creciendo", deseó en el terreno personal.

Finalmente, la capitana, Maribel Pérez, admitió que el cuarteto está "mentalmente un poco agotado", aunque irán "a por todas en el Europeo". "Salimos muy reforzadas, el resultado ha sido increíble, es fruto del trabajo de todo el año", sentenció.