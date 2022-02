Gales estrena su casillero

La selección de Gales se resarció de la dura derrota encajada (29-7) en la primera jornada ante Irlanda y estrenó su casillero de victorias en la presente edición del Seis Naciones, tras imponerse este sábado por 20-17 a Escocia. Un triunfo incomprensible sin el acierto de Dan Biggar, que festejó sus cien partidos internacionales con el "XV del Dragón", firmado quince de los veinte puntos que logró el conjunto gales. Los tres últimos tras convertir a los 69 minutos un "drop" que significó el definitivo 20-17 para los locales.





