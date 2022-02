1.400 millones de alitas de pollo, 200 millones de litros de cerveza... y la Super Bowl LVI

La Super Bowl LVI citará en la madrugada del 13 al 14 de febrero a los Cincinnati Bengals y a Los Ángeles Rams a eso de las 00.30h en España. Estos últimos jugarán en casa, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, aunque lo harán como visitantes y buscarán convertirse en el segundo equipo que se alza con la Super Bowl en su propio estadio, algo que solo ha conseguido Tampa Bay Buccaneers con Tom Brady a la cabeza el año pasado.

Los Bengals por su parte llegan como 'tapados' a esta final de la NFL después de haberse ganado en los Playoffs el título de equipo revelación del año. Es tal la ilusión que ha generado esta Super Bowl en Cincinnati que el día después de la final no habrá colegio. Es un equipo que además, ha resurgido de sus propias cenizas, ya que hace dos temporadas era el peor equipo de la NFL y la pasada el cuarto peor equipo de la liga.

This #SBLVI drone show over LA is incredible ? pic.twitter.com/2JOzPLPfhj — NFL (@NFL) February 13, 2022

Pero este acontecimiento, aparte de deporte, deja unos datos que no se ven en ningún otro día del año. Para empezar, se calcula que cada individuo en Estados Unidos se gastará unos 75 dólares en comida, bebida y en ropa de su equipo. En cuanto a los alimentos, en torno a 1.400 millones de alitas de pollo se comerán en total por parte de los 180 millones de estadounidenses que se sentarán frente al televisor para disfrutar de este espectáculo universal. Eso sí, para acompañar la alitas de pollo, el plato estrella, se ingerirán en torno a 200 millones de litros de cerveza.

No. 1 picks. 11 years apart.



Who gets their first ring?



??: #SBLVI -- Sunday 6:30pm ET on NBC

??: NFL app pic.twitter.com/cmxMsoJHhi — NFL (@NFL) February 11, 2022

El apogeo del partido llega, como siempre, en el descanso y con su particular 'show' que este año será muy rapero. DR. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar amenizarán el entre tiempo a las 70 mil personas que acudirán al estadio y a las millones y millones de personas que estarán disfrutando del partido.

Un descanso en el que también se tiene en cuenta la publicidad. Las empresas que deseen emitir un anuncio de 30 segundos justo antes del 'Halftime Show' tendrán que desembolsar unos 6,5 millones de dólares.

Bengals-Rams, Rams-Bengals, la Super Bowl LVI ya está servida para disfrutar y quien sabe si para hacer historia, ya que los de Cincinnati tienen la oportunidad de levantar el que sería su primer trofeo Vince Lombardi, un trofeo con un valor de unos 50 mil dólares, y por consiguiente salir de esa 'lista negra' de 12 equipos que nunca han conquistado una Super Bowl.

Survive 15 questions. You could win a trip to the next Super Bowl, #SBLVII in Arizona!



Play NFL Knockout for free: https://t.co/u3Zl6lA5Tk (by @CaesarsSports) pic.twitter.com/2bvjNeID70 — NFL (@NFL) February 12, 2022