17:00- Tras cuatro horas de ceremonia, con Saúl Craviotto y Mireia Belmonte como abanderados españoles, y Naomi Osaka prendiendo el pebetero del Monte Fuji, quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Una gala que llegó a su punto más elevado con un espectacular show de drones y la canción de 'Imagine' de John Lennon interpretada por varios artistas de diferentes países, entre ellos Alejandro Sanz.

16:50 ¡QUEDAN INAUGURADOS LOS JUEGOS OLÍMPICOS!

??@naomiosaka is your final Olympic flame torchbearer and has lit the #Olympics cauldron ??#Tokyo2020 | #OpeningCeremony | #UnitedByEmotion | #StrongerTogetherpic.twitter.com/PQLe8FmX2v