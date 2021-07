El presidente bielorruso carga contra sus atletas por la falta de medallas: "No ganan porque no pasan hambre"

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, arremetió este jueves contra los deportistas bielorrusos, que no han cosechado hasta el momento ni una sola medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, y cuestionó para qué el país invierte tanto dinero en ellos.



"Lo digo a menudo: ¿saben por qué a veces no ganamos en el deporte? Algunos dicen que hay problemas en la educación. Pero lo que sucede es que no pasan hambre", declaró, citado por la agencia Belta.



El mandatario bielorruso, en el poder desde hace más de un cuarto de siglo, contrastó esta situación con los países africanos, cuyos atletas ganan preseas pese a la pobreza de sus países. Y algo parecido pasa con los deportistas serbios, añadió.



"Es un país de gente talentosa, al igual que nosotros. ¿Pero por qué los resultados son tan diferentes? Porque saben: si ganan en las Olimpiadas, en un Mundial, significa que tendrán todo. Si no ganan, tendrán que deambular por ahí y buscarse su pan", dijo.



En Bielorrusia, en cambio, el Gobierno apoya "a todos" los atletas, lamentó. "Miren lo que están haciendo nuestros deportistas, y especialmente sus esposas. En el mundial de fútbol algunas personas, futbolistas, recibieron grandes cantidades de dinero. ¿Para qué quieren entonces trabajar sus esposas? Están sentadas, con el dedo en sus iPhones. Y todas son opositoras", criticó. Según Lukashenko, muchos bielorrusos observan esta situación y se preguntan abiertamente: "¿A quién le estamos pagando?".



El presidente recordó que países como Noruega no pagan a sus deportistas, los cuales consideran "un honor presentarse por su país". "No estoy en contra de que si alguien es talentoso y trajo gloria, y medallas al país, reciba todo. Ten un terreno, construye una casa, te pagamos mucho dinero por tu medalla. El deportista, el verdadero deportista trae buenos resultados debe vivir bien. El resto debe aspirar a ello y entonces tendrán buenos resultados", dijo.



El mandatario aseguró que Bielorrusia financia el deporte "más que cualquier otro país" y lamentó que no se vean los resultados. "Hemos olvidado que el país y el pueblo quieren ver deportistas con medallas", afirmó, al defender que Bielorrusia debe concentrarse en apoyar disciplinas deportivas y equipos concretos, capaces de traer resultados. "Es una esfera social que requiere una reforma seria", alertó.