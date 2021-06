Kevin López, campeón de España de 1.500, renuncia a los Juegos por un edema óseo

El atleta andaluz Kevin López Yerga, campeón de España de 1.500 metros, ha renunciado a participar en los Juegos de Tokio, para los que tenía marca mínima acreditada, debido a un edema óseo en el pubis que arrastra "desde hace varios meses", según ha anunciado en un comunicado.

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA



???? Tokio pic.twitter.com/In2Nia3fKC — Kevin López Yerga (@kevinlopezyerga) June 11, 2021





López es uno de los cuatro españoles que han bajado de 3:35.00, la mínima olímpica exigida por World Athletics, por lo que su defección deja el camino de los Juegos expedito para Adel Mechaal, Mohamed Katir -que también tiene registro apto en 5.000 metros- e Ignacio Fontes.



El mediofondista sevillano ha explicado que una resonancia que se practicó a finales de abril, cuando ya llevaba algunas semanas con molestias, reveló que padecía "un edema óseo en el pubis con tendinitis en ambos aductores y arrancamiento parcial de la unión miotendinosa del izquierdo".



"Seguí entrenando y aguantando el dolor pero cuatro días antes de la reunión de Huelva, dije basta porque me era imposible hacer un progresivo con una mínima intensidad. No decidí parar, me obligó a hacerlo la lesión", continúa el escrito de un Kevin López que, a sus treinta años, no podrá participar en unos terceros Juegos Olímpicos.