El Gobierno destina 6,6 millones para ayudar a los deportistas olímpicos y paralímpicos en Tokio

El Gobierno español ha destinado un total de 6,6 millones de euros para ayudar a los deportistas españoles que competirán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio durante este verano, tras el acuerdo rubricado este lunes por el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, y los presidentes del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda. La sede del Consejo Superior de Deportes acogió este encuentro diseñado para articular la subvención destinada a cada entidad con el fin de sufragar la organización y participación de los deportistas españoles en Tokyo 2020, en "un día muy importante para el deporte en España", como lo calificó Franco. "Hemos firmado un convenio en el que el Gobierno de España asigna 4,7 millones de euros al COE y 1,9 millones de euros al CPE. Esto demuestra a las claras la apuesta decidida del Gobierno por el deporte. No debemos olvidar que esto supone un crecimiento del 400% respecto a años anteriores. Las cifras lo dicen todo y ahora solo nos queda esperar a los éxitos que obtendremos seguro en los Juegos de Tokio", deseó.

Por su parte, Carballeda subrayó la "rapidez de respuesta del CSD" para que ambos Comités afronten en "las mejores condiciones los Juegos más raros de la historia". "Al menos tenemos el apoyo del Gobierno. Sube mucho el apoyo económico a las medallas. Pido que a igualdad de esfuerzo, igualdad de reconocimiento a todos los deportistas, tengan o no discapacidad. Estoy seguro de que el ministro Iceta va a tener esa sensibilidad", dijo en refencia al nuevo titular de Cultura y Deporte.

José Manuel Franco: "Iceta apostará clara y decididamente por el deporte"

El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, aseguró este lunes que el nuevo ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, "seguirá las líneas marcadas por el presidente Sánchez en el tema del deporte", lo que pasa por "una apuesta clara y decidida por una gran inversión".

Tras la firma de un convenio con el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español en la sede del Consejo Superior de Deportes, organismo que José Manuel Franco preside desde el pasado mes de marzo, el secretario de Estado para el Deporte valoró el nombramiento de Miquel Iceta como nuevo ministro de Cultura y Deporte. "Cualquier ministro de Cultura y Deporte de un gobierno socialista seguirá las líneas marcadas por el presidente Sánchez y estas líneas, en el tema del deporte, son una apuesta clara y decidida por una gran inversión", remarcó. "El deporte es inversión que redunda en beneficios de todo tipo y, sobre todo, salud. En esta línea seguirá el ministro Iceta y el Consejo Superior de Deportes", indicó. Blanco destacó la "importancia" de este acuerdo. "La colaboración con el Consejo Superior de Deportes siempre ha estado ahí. Este es año olímpico y es cuando más ayuda necesitamos todos. La disposición del CSD para nosotros es espectacular y estamos muy contentos", celebró.

Alejandro Blanco: "Hay que dimensionar bien que se organicen los Juegos"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, pidió este lunes que se dimensione "bien que se organicen los Juegos" este verano en Tokio, "dentro de la dureza y dificultad" que supone hacerlo en mitad de una pandemia. Tras la firma de un convenio por el que Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes, asignará al COE 4,7 millones de euros para sufragar la organización y participación de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de Tokio, Alejandro Blanco puso en valor su celebración.

"Para los deportistas hubiera sido una auténtica tragedia su cancelación porque los Juegos Olímpicos son la gran cita para cualquier deportista cada cuatro años. Para las federaciones sería también un palo muy grande, no solo por los Juegos, sino porque conlleva que se anulen también otros muchos torneos, como Campeonatos de Europa o del mundo. Sería una paralización del deporte", reflexionó. "Hay que dimensionar bien que se organicen los Juegos, que es el mayor acontecimiento que puede organizar un país. Es un gran éxito que seamos capaces de organizar unos Juegos dentro de la dureza y dificultad de una pandemia", dijo. Preguntado por la decisión del gobierno japonés de impedir la presencia de público, el presidente del COE comentó: "Tenemos que ser realistas, saber que van deportistas y representantes de 206 países y que si no hay un control exhaustivo podemos tener el mayor foco de infección no solo en Tokio sino luego en la salida" comentó Blanco. "Se ha tomado la decisión de que no haya público. Es una decisión muy dura y yo intento entender que la habrán tomado para preservar la salud", remarcó.

Miguel Carballeda, presidente del CPE, manifestó que espera que Iceta tenga "sensibilidad" con el deporte paralímpico.

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, deseó "suerte" al nuevo ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y se mostró convencido de que "tendrá sensibilidad" con el deporte paralímpico.

Tras la firma del convenio que garantiza la asignación de 1,9 millones de euros por parte del Consejo Superior de Deportes al Comité Paralímpico Español para sufragar la organización y participación de los deportistas españoles en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Miguel Carballeda valoró el nombramiento de Miquel Iceta como nuevo ministro de Cultura y Deporte. "Quiero desearle suerte y poder compartir esa suerte de su gestión en el futuro y que nos considere por igual a todos los deportistas. Todos hacen un gran esfuerzo. Pero si tienen discapacidad hacen un doble esfuerzo. Eso requiere de un reconocimiento y estoy seguro de que el ministro Iceta va a tener esa sensibilidad para con nuestra gente", señaló Miguel Carballeda. El presidente del CPE subrayó la "rapidez de respuesta del CSD" para que ambos Comités afronten en "las mejores condiciones los Juegos más raros de la historia". "Al menos tenemos el apoyo del Gobierno. Sube mucho el apoyo económico a las medallas. Pido que a igualdad de esfuerzo, igualdad de reconocimiento a todos los deportistas, tengan o no discapacidad", dijo en refencia al nuevo titular de Cultura y Deporte.